Москва на два года откажется от наружной рекламы

Московские власти вводят мораторий на размещение новой наружной рекламы. Из центра города уберут все перетяжки, большие видеоэкраны и рекламные щиты, сообщает Газета.ру. «Город перегружен рекламой, она наносит ущерб архитектурно-художественному облику столицы», — заявил сегодня на заседании правительства Москвы мэр Сергей Собянин и поддержал предложение главного архитектора города Александра Кузьмина ввести мораторий на заключение контрактов на размещение новой рекламы в городе до конца 2012 года. «Пока мы не имеем концепции, мы не можем предоставлять новые места, нужно разобраться со старыми», — сказал Кузьмин. По мнению Кузьмина, целесообразно в пределах Садового кольца снять все перетяжки, большие видеоэкраны и рекламные щиты размером 3 на 6 метров, запретить вешать рекламу на строительную сетку, в зонах видимости объектов истории и культуры, а также в пределах видимости 8 городских панорам — в частности, вида на Кремль, Театральную площадь и стрелку, где Яуза впадает в Москву-реку. По мнению архитектора, нужно вешать рекламу на специальной уличной мебели — тумбах, лавочках, автобусных остановках, проекты которых уже разработаны. Часто на строительных лесах фасадов зданий висит реклама, а ремонт не проходит годами, посетовал Кузьмин. За последние годы объем рекламы в Москве вырос на 50%. Сейчас в Москве насчитывается 19 655 рекламных конструкций.