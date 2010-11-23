Нацбанк купил для своих пенсионеров свинарник за 6 млн

Корпоративный негосударственный пенсионный фонд Нацбанка докупил 6 млн. акций публичного Запорожского АО «Свіжачок». Таким образом, НБУ увеличил свой пакет акций до контрольного, сообщает Экономическая правда . «Решили выкупить часть акций у собственников и довести свой пакет до контрольного», - заявил директор управления НПФ Сергей Брагин. По его словам, «Свижачок» - это современный животноводческий комплекс, поголовье свиней на котором уже превышает 6,5 тыс. Брагин также отметил, что свиноводство является выгодным вложением с точки зрения рентабельности и роста капитализации.