«Избавляться от евро»…

Именно эта фраза все чаще слышится (и в утвердительной, и в вопросительной форме) с разных сторон.

Этот вопрос одинаково терзает и высокопоставленных государственных чиновников и рядовых граждан от США до Монголии. «Главред» решил разобраться - что происходит с валютой старушки Европы, а также узнать у специалистов, что делать со своими сбережениями.





Парадокс, но шумиха поднятая вокруг долговых проблем в Греции и Евросоюзе вообще и последующего падения объединенной валюты не привела к истерическим настроениям вокруг точек обмена валют в Украине, привычным в подобной ситуации. И это при том, что некоторые финкомпании просто прекратили операции в евро, что вынудило НБУ обязать банки обеспечить проведение валютно-обменных операций как по покупке, так и по продаже этой валюты.

«Со стороны населения мы наблюдали значительные объемы продажи евро при его падении ниже уровня 10,5 грн/евро. Определенная паническая продажа евровалюты со стороны населения в Украине таки произошла», - отмечает Марьян Заблоцкий, аналитик АО «Эрсте Банк». «Легкая паника, конечно, преобладала со стороны населения, но ее не поддержали обменки и «базарные менялы», - объясняет ситуацию Ирина Полова, оператор пункта обмена возле станции метро «Левобережная» в Киеве.

А цифры на витринах обменных ларьков и правда были поистине удивительные и для многих шокирующие. Но курсы «обменок» лишь повторяли тенденцию межбанковского рынка, который в свою очередь отображал положение дел на мировых рынках, - тем страшнее кажется ситуация на самом деле. Это значит, что родной Нацбанк не поставит на место нерадивых банкиров, и котировки не вернутся сами собой на прежние позиции, когда все уляжется. Что же происходит?



Проблемы второй резервной валюты



В среду, 19 мая, европейская валюта на международном межбанковском рынке рухнула до очередного 4-х летнего минимума. В ходе торгов в среду евро подешевел до $1,2144 - минимального уровня с 17 апреля 2006 года, курс единой европейской валюты к иене понизился к этому времени до 112,06 иены.

Таким образом, евро продемонстрировал худшие результаты, чем даже в разгар кредитного кризиса зимой 2009 года. Теперь грустные аналитики прочат различные сценарии развития событий - от паритета евро к доллару до полного распада еврозоны и возвращения европейских стран к своим прежним национальным валютам.

Объединенная валюта начала резко снижаться по отношению к доллару и японской иене в ноябре 2009-го, когда впервые появились сообщения о том, что в Греции грядут серьезные финансовые неурядицы. По мере усиления слухов и риторики аналитиков и чиновников позиции европейской валюты становились все менее и менее прочными. К концу января евро упал до 1,39 $/Евро, в начале марта - до 1,34$/Евро, а в начале мая – уже до 1,27 $/Евро. В мае падение продолжилось столь же скорыми темпами, достигнув к 19 мая уровня в 1,21 $/Евро. В итоге, с начала года евро подешевел на 7,8%.



Борьба объединенной Европы…

Почти $1 трлн. (750 млрд. евро.) – именно такую космическую сумму решили потратить чиновники континента и их группа поддержки на борьбу с долговым кризисом, читай на стабилизацию евро. О старте беспрецедентной программы поддержки европейской экономики, не уступающей по масштабам американскому механизму борьбы с кризисом (TARP) было объявлено на саммитах министров финансов стран ЕС, проходивших 7 и 9 мая в Брюсселе.

Действие стабилизационного плана не ограничится зоной евро, а будет распространяться на все 27 стран ЕС. Согласно этой программе, в течение трех лет страны ЕС направят на взаимопомощь в еврозоне до €500 млрд. Выплату €250 млрд. в случае необходимости гарантирует МВФ.

Часть общеевропейских денег — €60 млрд. — пойдет на формирование стабилизационного фонда. Деньги из него будут расходоваться в исключительных случаях — к таковым чиновники ЕС относят помощь государствам, обремененным высокой долговой нагрузкой.

Страны ЕС смогут обратиться к механизму финансовой помощи в случае возникновения трудностей по независящим от них причинам, включающим серьезное ухудшение международной экономической или финансовой среды. Активация этого механизма будет происходить только в случае крайней необходимости и будет увязана с жесткими условиями, говорится в резюме министров финансов ЕС.

Евросоюз также планирует немедленно начать работу над необходимыми реформами, целью которых является обеспечение финансовой стабильности в регионе. Министры финансов ЕС отметили важность ужесточения финансовой дисциплины, а также необходимость изменения рыночного регулирования.



… и ЕЦБ



Активно включился в работу по «пожарному тушению ситуации» и Европейский Центробанк. Он объявил, что начнет выкупать государственные и корпоративные долговые обязательства, чтобы внести свой вклад в борьбу с кризисом, представляющим угрозу для единой европейской валюты. Регулятор намерен "принять меры для борьбы с напряженностью в некоторых сегментах рынка, затрудняющих эффективное осуществление кредитно-денежной политики", отмечается в сообщении ЦБ.

ЕЦБ будет проводить интервенции в "тех сегментах рынка, которые функционируют неправильно". Это позволяет предположить, что банк считает неоправданным резкий рост доходностей долговых обязательств некоторых стран региона, отмечают эксперты.

Центробанк также принял решение вернуться к ряду экстренных мер, отмененных им ранее, объявив, что вновь начнет предоставлять банкам в неограниченных объемах кредиты сроком на три и шесть месяцев. Кроме того, ЕЦБ начал продавать американскую валюту в неограниченных объемах сроком на 7 дней и 84 дня.

Принятие европейскими странами столь крупной по объему и достаточно жесткой в социальном плане программы подчеркивает опасность долгового кризиса в регионе и растущий страх, что сложившаяся ситуация существенно ограничит восстановление мировой экономики. Более того, как отмечают эксперты, эта программа означает отказ от подхода, предполагающего обособленность финансовой политики стран еврозоны, и является началом этапа взаимной ответственности государств региона за финансовое положение других членов. Европейские чиновники признали, что оказались неспособны остановить падение евро, решая проблемы в отдельно взятой Греции.

Но вопреки ожиданиям эта новость не повлияла ни на валютный, ни на долговой рынок Греции и схожих по набору проблем стран, к которым относят прежде всего Испанию и Португалию. Евро укрепившись 7-10 мая продолжил соскальзывать к своим недооцененным валютным собратьям.



В это время в Украине



С начала мая курс евро по отношению к гривне терял ежесуточно по 1-2% по обеим позициям на всех рынках – как на безналичном межбанковском, так и на уличном - наличном. Небольшой отскок был зафиксирован в «обменниках» лишь 7-10 мая, банки в это время отдыхали.

19 мая средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,4% и составляет 9,57 грн/евро, курс продажи – на 1,3%, до 9,75 грн/евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,40-9,63 грн/евро, по продаже – в пределах 9,67-9,90 грн/евро. Психологическая для нашего рынка планка в 10 грн. за евро была успешно преодолена в пятницу 14 мая, и это впервые с начала финансового кризиса.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», рыночные котировки на межбанке 19 мая к 12:35 составляли 9,6400-9,6500 грн/евро, в связи с чем, в игру опять включился регулятор. Нацбанк вышел на межбанковский валютный рынок с покупкой евро – по 9,7000 грн/евро, сообщили дилеры коммерческих банков.

Во вторник НБУ также выходил на межбанк с покупкой евро по курсу 9,7000 грн/евро. Однако банки 18 мая не стали продавать европейскую валюту Нацбанку по предложенному курсу (рыночные котировки по евро в середине торгов составляли 9,8250-9,8350 грн/евро).

Как видно, наши рынки полностью повторяют тенденции мировые, потому чтобы понять, что же будет с этой валютой следить и анализировать нужно именно европейские тенденции.



Что будет



Понятно, что внятно никто не сможет сказать, как долго продлится снижение евро, когда и на какой отметке падение остановится. Если уверено скажут, то, скорее всего всего, соврут.

Но большинство украинских аналитиков, опрошенных «Главредом», сходятся во мнении, что еще некоторое время объединенная валюта будет снижаться, с тем, чтобы затем плавно начать отыгрывать свои позиции.

«По нашим оценкам, курс евро будет снижаться или колебаться без ярковыраженных курсовых тенденций в течение лета, а расти начнет в сентябре-октябре», - заявляет Наталья Шишацкая, начальник управления денежных и валютных рынков VAB Банка

«Основной причиной снижения курса являются не фундаментальные макроэкономические факторы, а спекуляции участников рынка. Именно игра трейдеров на понижение оказывает столь значительное давление на валюту», - уверены в VAB.

«То есть задача, стоящая перед странами-членами ЕС, заключается как раз в том, чтобы изменить ожидания участников рынка по отношению к евро на положительные. Для этого и был принят 750-миллиардный план экстренной финансовой помощи странам еврозоны: в нем недостаточно конкретики, зато сумма поражает воображение. Поскольку это не привело к стабилизации, члены ЕС будут вынуждены в дальнейшем принимать все большие обязательства по спасению Греции, Испании, Португалии, Ирландии и, возможно, других стран с чрезмерным государственным долгом. В какой-то момент, рынок станет особо чувствителен к новостям и даже малозначительная позитивная новость сможет привести к росту курса евро», - прогнозирует Наталья Шишацкая.

Хотя переломный момент, может произойти когда угодно, вряд ли это случится летом. Поскольку значительную долю ВВП пострадавших стран составляет туризм, отмечает эксперт из VAB, ослабление курса евро выгодно скажется на наполнении бюджетов этих стран. Стоит учесть и традиционное общее снижение деловой активности в летние месяцы. «Поэтому мы предполагаем, что перелом тенденции до сентября маловероятен», - резюмирует г-жа Шишацкая.







По мнению аналитиков АО «Эрсте Банк», глобально основными причинами падения курса евро все же действительно является угроза дальнейшего падения рейтингов южных стран Еврозоны. И сейчас наблюдается частичное ухудшение настроев инвесторов относительно евро именно на этом фоне. «Однако следует заметить, что дефицит бюджета США значительно выше среднего показателя по Еврозоне, а размер государственного долга по отношению к ВВП превышает средний уровень задолженности стран Еврозоны. Поэтому, следует рассчитывать, что ослабление курса евро к доллару США не будет иметь долгосрочного эффекта», - объясняет Марьян Заблоцкий, аналитик АО «Эрсте Банк».

«Возможны варианты ухудшения ситуации в ближайшие недели или месяца. Сюда можно отнести вероятное понижении рейтингов Италии, размеры государственного долга которой превышают размеры госдолга Греции», - отмечает он.

Поэтому стабилизация курса евро может занять определенное время, считают в «Эрсте Банк». Самым важным фактором для изменения тенденции будет изменение настроений инвесторов, чего можно ожидать после утверждения плана со стороны европейских стран по поддержке экономик, которые имеют проблемы с ценой рефинансирования своих кредитов.

«Кроме того, лидирующие экономики ЕС, США и Китай не заинтересованы в слабом евро. Поэтому действия ЕС, направленные на стабилизацию курса, будут продолжаться до тех пор, пока не приведут к искомому результату. Однако, по нашим оценкам, курс евро до конца года не отыграет утраченные позиции полностью. Дело в том, что фундаментальных факторов для роста курса евро также недостаточно. Экономика Евросоюза ослаблена. Поэтому рост курса в среднесрочной перспективе будет неторопливым», - резюмирует Наталья Шишацкая.

С другой стороны, свинью евро могут подложить и заокеанские коллеги. «В 3 квартале можно ожидать начала повышения ставки по федеральным фондам, что приведет к перетоку капиталов в США и дальнейшему ослаблению евро. В более длительной перспективе курс евро будет определяться разницей в темпах восстановления экономик разных стран и разницей процентных ставок в Европе и США», - прогнозирует Евгений Зиновьев, начальник отдела стратегии OTP Bank.



Что делать



Еще более грустные прогнозы звучат из уст иностранных аналитиков. Есть даже совсем апокалиптичные, прогнозирующие распад зоны евровалюты и вообще ЕС.

Интересно, но большинство системных российских банкиров уверены в том, курс до конца года не уйдет ниже уровня 1,15 $/евро. Хотя есть и исключения. Так, Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы, в интервью российском Форбсу заявил, что евро вполне может упасть до 1,1 доллара и даже до уровня 1:1. «В принципе, реструктуризация (то есть частичный дефолт) греческого долга, по-видимому, все-таки случится. Но ни в девальвации, ни в реструктуризации греческого долга нет ничего страшного — они не обязательно приведут ко второй волне глобального кризиса. Но для тех, кто хранит свои сбережения в евро, это не утешение», - добавил оптимизма Сергей Гуриев.



Что будет с долларом и евро, точно никто не знает. Всегда есть риск купить не ту валюту. Или купить ту, но продать ее не вовремя. С учетом сложившейся ситуации «Главред» рекомендует следующее:



- покупать и продавать евро сейчас есть смысл лишь в случае крайней необходимости. Сколько и когда эта валюта отыграет – пока не ясно

- переводить долгосрочные сбережения из евро в доллар уже бессмысленно.

- пора начинать диверсифицировать свои сбережения (новые сбережения в разной валюте, см. ниже «В какой валюте сейчас стоит хранить сбережения/депозиты?»).

- слабое евро делает весьма привлекательными поездки наших сограждан в Европу. Есть смысл задуматься об отдыхе.





В какой валюте сейчас стоит хранить сбережения/депозиты? Начальник управления розничного бизнеса OTP Bank Алексей Руднев: Оптимальным вариантом является 40 % - в гривне, 40 % - в долларах. При этом 20 % можно держать в евро (и швейцарских франках) на долгосрочных депозитах. Что касается гривны и доллара, то депозиты в этих валютах можно размещать на любой срок, однако наиболее популярным сейчас является срок от 3 до 6 месяцев.



Аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян Заблоцкий:



В Украине евро имеет ограниченное использование в расчетах внутри страны, однако для экономики в целом – это довольно значимая валюта. Украина экспортирует 25% всех товаров в Европу и импортирует 35% всех товаров с этого региона.

Падение курса евро по отношению к доллару США будет способствовать росту дефицита торгового баланса Украины, однако вряд ли это вызовет значительное девальвационное давление на гривну. Поэтому, мы рекомендуем делать большую часть сбережений в гривне или той валюте, в которой вкладчик зарабатывает, однако, по возможности для собственного же спокойствия диверсифицируя свои вклады.