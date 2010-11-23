В Днепропетровске готовятся к сносу «хрущевок»

В Днепропетровске планируют начать снос старых «хрущевок» и строительство на их месте новых высотных домов. Об этом сегодня заявил министр регионального развития и строительства Украины Владимир Яцуба, передает РБК-Украина . Замену «хрущевок» на новые высотки планируют провести в рамках программы по решению проблем устаревшего жилья. «По проекту жильцы снесенных «хрущевок» получат новое улучшенное жилье всего в 300 м от старого дома», - сказал Яцуба. По его словам, сейчас в столице готовится большое совещание, в ходе которого заслушаются предложения архитекторов и строителей. «Сначала мы просчитаем все «за» и «против», просмотрим законодательную базу и прочитаем экономические последствия от наших предложений», - подчеркнул министр регионального развития.