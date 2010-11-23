Минтранс решил ускорить подготовку дорог к зиме

В связи с резким ухудшением погодных условий министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко поручил «Укрзалізниці», Госавиаадминистрации, Укрморречфлота, Укравтодору ускорить подготовку к работе в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса. Министр отметил, что, по прогнозам синоптиков, с 25 ноября ожидается резкое ухудшение погодных условий по всей территории Украины. Особое внимание при этом Ефименко поручил уделить объектам дорожной отрасли. «Должны быть достаточные запасы песка и соли, горюче-смазочных материалов, готова снегоуборочная техника, - сказал он. - Сегодня точно никто не знает, какой именно будет нынешняя зима. Однако точно известно одно: зима будет и наша готовность к ней должна быть максимальной».