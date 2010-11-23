Гурвиц тратил на «Службу помощи» имени себя по 5 млн ежемесячно

Экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц тратил на «Службу помощи мэра» по 5 млн грн из городского бюджета ежемесячно. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции и.о. вице-мэра Одессы по вопросам ЖКХ Валерий Матковский, передает Новый регион . По его словам, данная служба была введена в структуру управления ЖКХ Одесского горсовета и финансировалась из горбюджета. «В каждый ЖКС были введены люди на зарплату, которым из городского бюджета тратилось по 5 млн грн»,– пояснил Матковский. Он отметил, что сейчас «Служба помощи мэра» распущена. «Я дал указания выплатить всю заработную плату людям, которые работали в этой службе, а саму службу ликвидировать»,– подчеркнул Матковский.