В Симферополе закрывается Макдоналдс

Макдоналдс в Симферополе закроют на реконструкцию, сообщает Свежая газета. У ресторана быстрого питания полностью поменяют дизайн интерьера и увеличат в три раза количество посадочных мест. В компании сообщили, что в рамках реконструкции планируется обновить оборудование, а также интерьер и экстерьер ресторана для более качественного обслуживания гостей и для их комфорта. Дизайн нового кафе разрабатывался во Франции, и он полностью будет соответствовать требованиям комфорта и имиджа современных стильных заведений общественного питания. Помимо всего прочего проект реконструкции также предусматривает увеличение в 3 раза количества посадочных мест. Работы по реконструкции кафе в Симферополе обойдутся в 2 миллиона долларов, и будут предположительно завершены к новому курортному сезону. Ресторан работает в Симферополе с 2000 года.