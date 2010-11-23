Меркель опасается за судьбу евро

Ситуацию, сложившуюся вокруг евро, канцлер Германии Ангела Меркель считает «чрезвычайно серьезной». Об этом она заявила сегодня в Берлине, выступая на съезде предпринимателей ФРГ, передает ИТАР-ТАСС. «Не хочется рисовать драматических картин. Однако еще год назад никто не мог себе представить, какие меры нужно теперь принимать для выправления положения дел», - cказала Меркель. По ее оценке, «сложности, возникшие в Ирландии», следует классифицировать иначе, чем в Греции, однако «они также вызывают сильное беспокойство». К образованию государственных дефицитов привела деятельность банков, констатировала Меркель. Теперь с Ирландией нужно вести переговоры с тем, чтобы ликвидировать причины возникшего кризиса, продолжала Ангела Меркель. При этом Германия поддерживает «жесткие требования» к реализации финансовой политики, однако одновременно ясно заявляет о поддержке общеевропейской валюты, указала она.