Кабмин сказал облгазам, в каких банках открывать счета

Кабинет Министров Украины своим постановлением №1063 обязал газоснабжающие предприятия (облгазы) открыть счета в Государственном сберегательном банке («Ощадбанк») или Государственном экспортно-импортном банке («Укрэксимбанк») для зачисления средств, поступающих за потребленный природный газ от потребителей. Текст постановления опубликован на правительственном портале. Поставщики и продавцы газа должны открыть разные счета: для приема средств от предприятий коммунальной теплоэнергетики и от других субъектов хозяйствования. Правительство поручило газоснабжающим предприятиям заключить с потребителями в двухмесячный срок новые договора (дополнительные соглашения) с указанием соответствующего текущего счета со специальным режимом использования для зачисления средств. Кроме того, Кабмин внес изменение в свое постановление №247 от 26 марта 2008 года и определил уполномоченными банками, которые обслуживают текущие счета со специальным режимом использования, «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк». Ранее вместо «Укрэксимбанка» уполномоченным финучреждением являлся «Укргазбанк».