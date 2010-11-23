В Украине откроется представительство Европейского инвестиционного банка

Президент Украины Виктор Янукович ратифицировал договор между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о сотрудничестве и деятельности постоянного представительства этого банка в Украине. Соответствующий закон был подписан главой украинского государства, передает «Интерфакс-Украина» . Как сообщалось ранее, 4 ноября закон о ратификации договора между Украиной и ЕИБ приняла Верховная Рада Украины. В его поддержку проголосовали 293 народных депутата. Договор был подписан 15 июня 2010 года в Люксембурге. Он направлен на формирование необходимых условий для обеспечения функционирования постоянного представительства Европейского инвестиционного банка в Украине и надлежащий уровень эффективности сотрудничества между Украиной и этим банком.