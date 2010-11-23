ЕБРР выделяет Украине 450 млн евро на трассу Киев-Чоп и подъезды к столице

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение Украине кредита в размере EUR450 млн на обустройство автодорожных подъездов к Киеву и завершение реконструкции автодороги M-06 Киев-Чоп. Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь представительства ЕБРР в Киеве Антон Усов, подписание соответствующего договора планируется 26 ноября. Как сообщалось ранее, общая стоимость работ по проекту оценивалась в EUR1,15 млрд, и, помимо ЕБРР, такой же кредит в EUR450 млн намеревался предоставить Европейский инвестиционный банк. Согласно проекту, заемщиком выступает государство Украина, получателем средств - Государственная служба автомобильных дорог («Укравтодор»). Кредит предполагается выделить двумя траншами: первый - на реконструкцию автодорог М-06 и М-07 (Киев – Ковель - Ягодин), второй – М-01 (Киев – Чернигов - Новые Яриловичи), М-05 (Киев - Одесса), Н-01 (Киев - Знаменка), Р-02 (Киев – Иванков - Овруч) и расширение 24 км Житомирской окружной на M-06 с одной до двух полос. Ранее в представительстве ЕБРР в Киеве отмечали, что в случае успешного продвижения проекта средства первого транша могут поступить в страну еще в этом году. Ранее ЕБРР уже предоставил Украине три кредита на реконструкцию автодороги M-06 от Чопа до Киева протяженностью 824 км: соглашения о первых двух займах по EUR175 млн были подписаны в 2000 и 2005 годах, о третьем на EUR200 млн – в декабре 2006 года. В настоящее время продолжаются работы на участках от Брод до Ривного, на Ривненской окружной, от Ривного до Житомира, а также на развязках M-06 с Житомирской окружной. Работы по реконструкции участка от Житомира до Киева протяженностью 128 км еще не проводились. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на 1 января 2010 года, он взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму EUR4,8 млрд в рамках 194 проектов. Кроме того, банк заявил, что сохраняет планы по инвестированию в Украину в 2010 году на уровне 2009 года (EUR1,1 млрд).