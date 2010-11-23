Донецкая область увеличила промпроизводство на 13,6%

Общий объем промышленной продукции Донецкой области за январь-октябрь 2010 г. увеличился по сравнению с январем-октябрем 2009 г. на 13,6%. В октябре по сравнению сентябрем 2010 г. объем производства возрос на 0,5%, по сравнению с октябрем прошлого года - на 12,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление статистики в Донецкой области. Среди всех основных видов промышленной деятельности объем произведенной с начала года продукции уменьшился только в угольной промышленности - на 2,4% по сравнению с январем-октябрем 2009 г. В химической и нефтехимической промышленности объем продукции остался на уровне января-октября прошлого года, в легкой промышленности прирост составил 4,3%, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - 7,6%, в производстве и распределении электроэнергии - 11,5%, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - 14,9%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 15,2%, в производстве строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции - 19,7%, в добыче неэнергетических полезных ископаемых - 27,5%, в машиностроении - 47%. За январь-октябрь 2010 г. выплавка чугуна составила 10,8 млн т, стали - 13 млн т, готового проката выпущено 6,7 млн т. По сравнению с январем-октябрем 2009 г. производство чугуна возросло на 20,3%, стали - на 22,4%, готового проката - на 22,3%. Производство металлических труб, составив за январь-октябрь 328,5 тыс. т, сократилось по сравнению с январем-октябрем 2009 г. на 42%. Добыча рядового угля за январь-октябрь 2010 г. составила 26,9 млн т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она уменьшилась на 0,6%. На обогатительных фабриках области за январь-октябрь переработано 36,2 млн т угля (за счет ввоза из-за пределов региона), что больше января-октября 2009 г. на 7,1%. Производство продуктов обогащения возросло на 3,8% и за январь-октябрь 2010 г. составило 21,6 млн т. Однако шахтами в составе готового угля получено продуктов обогащения меньше, чем за январь-октябрь 2009 г., на 6,6%. Общий объем готового угля, включающий, кроме продуктов обогащения, рядовой уголь, отгруженный потребителям, в том числе для последующего обогащения, составил с начала нынешнего года 20 млн т, что меньше января-октября 2009 г. на 2,4%. При этом ухудшилась структура готового угля. В его составе удельный вес продуктов обогащения снизился с 41,5% за январь-октябрь 2009 г. до 39,8% за январь-октябрь 2010 г., а доля отгруженного шахтами рядового угля возросла соответственно с 58,5% до 60,2%. Производство электроэнергии за январь-октябрь 2010 г. составило 21,3 млрд кВт.ч, что больше аналогичного периода прошлого года на 11,5%.