Украинские и бельгийские компании подписали 10 договоров в присутствии принца

В Киеве в присутствии наследного принца Бельгии Филиппа состоялось подписание 10 договоров между представителями бельгийского и украинского бизнеса, передает РБК-Украина. В частности, бельгийская компания Stassen group подписала договор о сотрудничестве с украинской торгово-промышленной группой Fozzy group. Договором предусматривается, что продукция под брендами Stassen и Kidibul будет доступна для украинских потребителей посредством распространения в более чем 170 супермаркетах сети Fozzy. Кроме того состоялось подписание договора об углублении сотрудничества между бельгийской компанией CDM Laboratorics и украинской СДМ-Фарма об увеличении постановок на украинский рынок косметических средств бельгийского производства. В частности, подписанным документом предусматривается увеличение в двое количества торговых пунктов CDM Laboratorics в период с ноября 2010 г. по июнь 2011 г. В частности, это будет достигнуто путем открытия трех новых продуктовых линий. Также бельгийская компания Agromat и украинская компания «Скифия» подписали договор об улучшении инвестиционных условий для киевского речного флота. Кроме того, бельгийская компания Antver, создающая веб-сайты и специальные дополнения, подписала рамочное соглашение сроком на 3 года с компанией DVQ по разработке программного обеспечения. Данным соглашением планируется расширение рынка мобильных дополнений. Сумма заказа составит 1,5 млн евро.