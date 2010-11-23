Украина тратит ежегодно 300 млн грн на ж/д переезды

На содержание железнодорожных переездов в Украине ежегодно выделяется 300 млн грн. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления безопасности движения и экологии Украины Владимир Крот, передает РБК-Украина. Кроме того, по словам Крота, «Укрзализныця» ежегодно направляет свыше 40 млн грн на установку дополнительных средств безопасности на переездах. Однако, по его словам, несмотря на большие финансовые затраты, водители автотранспорта продолжают нарушать правила проезда переездов, поэтому «Укрзализныця» совместно с Министерством транспорта и связи Украины инициировала усиление ответственности за нарушение правил проезда железнодорожных переездов. Начальник Главного управления путевого хозяйства Юзеф Тулей заявил, что за период с середины октября до середины ноября этого года зафиксировано 1536 случаев нарушения правил проезда железнодорожных переездов. На сегодня разрабатывается Государственная программа, предусматривающая строительство путепроводов, в первую очередь, на направлениях внедрения скоростного движения поездов (более 140 км/ч).