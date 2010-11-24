Украинцы будут ездить на поездах Hyundai стоимостью 240 млн евро

Правительство согласовало условия кредитования закупки десяти поездов Hyundai стоимостью 240 млн евро, пишет «КоммерсантЪ Украина» . Договоренность о закупке десяти межрегиональных поездов Hyundai была достигнута на минувшей неделе в ходе переговоров в Южной Корее, сообщил вице-премьер Борис Колесников. Согласно финансовым условиям сторон, проект прокредитует Экспортно-импортный банк Южной Кореи. Стоимость контракта составит 240 млн евро. «Процентная ставка вместе со страховкой не превысит 4,5% годовых. Кредит выдается под госгарантии сроком на десять лет с отсрочкой платежа по телу кредита на два года», - подчеркнул Колесников. По его словам, соглашение между сторонами планируется подписать в начале декабря. Правительства также договорились об открытии производства Hyundai в Украине, отметил вице-премьер. Напомним, возможность поставки в Украину скоростных межрегиональных электропоездов, в том числе в рамках подготовки к чемпионату Евро-2012, обсудил с представителями южнокорейской корпорации Hyundai первый вице-премьер Украины Андрей Клюев.