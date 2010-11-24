НБУ: Индекс производства вырос на 9,3%

Растущий внутренний спрос как потребительский, так и инвестиционный обусловил высокие темпы роста индекса производства базовых отраслей в последние 2 месяца (9.3% в октябре и 10.8% в сентябре), что значительно выше среднемесячный рост в январе-сентябре (6.8%). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. Четвертый месяц подряд благодаря увеличению государственного финансирования оживляется инвестиционная активность. Это подтверждается ростом инвестиций в основной капитал (в III квартале на 4.5% в годовом измерении) и динамикой строительной деятельности (прирост на 15.2% в октябре в годовом измерении, хотя за 10 месяцев все еще наблюдается падение на уровне 9% по сравнению с прошлым годом). Стабильный рост доходов населения стимулирует развитие внутреннего потребительского спроса: прирост оборота розничной торговли в октябре составил 11.8% в годовом измерении, легкой промышленности - 9.3%, а объема оказанных услуг - 4%. Незначительное охлаждение внешнего спроса (снижение цен на сталь и замедление экономического роста основных стран-торговых партнеров) негативно повлияло на производство экспортоориентированных отраслей. Производство металлургии за исключением сезонного фактора в октябре снизилось на 0.2%, а машиностроения - на 5.3%. По оценкам НБУ, рост реального ВВП в октябре составил 5.6%, за 10 месяцев 4.8% по сравнению с прошлым годом, 4.7% за 9 месяцев. С учетом высокой базы сравнения IV квартала прошлого года, Нацбанк ожидает некоторого замедления темпов роста в годовом измерении в ноябре-декабре, что позволит добиться роста ВВП по результатам года не менее 4%.