Забываем о кредите

Более того, многие банкиры искренне, но аккуратно, работают в сторону понижения процентных ставок. Но пока условия займов вызывают лишь агрессию обывателей и формируют отложенный спрос на эту услугу. Как же обстоят дела на рынке и есть ли надежда?



Самое главное – надежда есть всегда. Более того, для украинского рынка кредитования – это не просто слова. Еще полгода назад практически все банки попросту не предоставляли этой услуги. Причем если юрлица в каких-то исключительных случаях могли хоть на что-то рассчитывать, то для физлиц – это было табу.

Первым при поддержке ритейлеров стало восстанавливаться потребительское кредитование. Плиты, телевизоры и холодильники в начале года уже можно было приобрести в каждом крупном супермаркете. «Так, если на конец 2009 года из 50 самых больших банков только два предоставляли кредиты населению под залог недвижимости, то к марту количество кредитующих банков удвоилось. Аналогичная ситуация и на рынке кредитования на покупку потребительских товаров, в декабре 2009 года товары в рассрочку предоставлял всего один банк, а к маю таких банков было уже три. В то же время стоимость таких кредитов – заоблачная, так, средняя реальная ставка по рассрочке превышает 68% годовых, по кредитам под залог недвижимости – 28,57%, тогда как в начале 2008 года последняя составляла около 16,5% годовых», - поясняют аналитики компании «Простобанк Консалтинг».

Затем поддержать рынок кредитования решили автоимпортеры и, куда уже без них, – отечественные производители движимого имущества. «Средние процентные ставки по автокредитам в мае составляют порядка 20% годовых, что на 1-1,5 процентных пункта ниже, чем 2-3 месяца назад. Количество банков, предоставляющих кредиты на покупку новых автомобилей – 16 (из 50 ТОП – банков по активам)», - описывает положение дел Владимир Паюк, аналитик компании «Простобанк Консалтинг» .

К нынешним особенностями рынка автокредитования в первую очередь стоит отнести наличие множества партнерских и акционных программ с автотрейдерами (при том, что кредитование осуществляют 16 банков, количество предложений на рынке составляет более 80), что позволяет существенно снизить реальную ставку по кредитам. По некоторым предложениям реальная ставка составляет всего 3-5% годовых.

Понятно, что это связано с тем, что многие автопроизводители столкнулись с проблемой реализации уже произведенных авто, в продаже имеются автомобили даже 2008 года выпуска, а также с тем, что банки более охотно идут в сегмент автокредитования, поскольку в нем наблюдается наименьший процент просроченных обязательств по сравнению с другими видами кредитования.



Неподъемная ипотека

Самой последней на рынок стала возвращаться ипотека. Начиная с января-февраля банки с веселым задором заявляли, что возвращают в страну этот вид займов. Условия вполне соответствующие посткризисной ситуации – 30-40% годовых, не менее 50% авансовый платеж, кредитование – только в гривне и не более чем на 10 лет. Речь шла только о первичном рынке недвижимости.

Лишь в апреле стали появляться уже более доступные условия, да и банки, предлагающие эту услугу, подтянулись. В итоге, согласно данным Украинской национальной ипотечной ассоциации, в начале мая уже целых 16 финкомпаний кредитовали население по этой программе. «За последние 2-3 месяца процентные ставки на рынке ипотечного кредитования снизились на 1,5-2 процентных пункта, а средняя реальная ставка на данный момент составляет 25,15% годовых при сроке кредитования 5 лет», - рассказывает Владимир Паюк.

Но после того, как банки начали возобновлять кредитование на покупку недвижимости, основным ограничением для клиентов являются повышенные требования банков при оценке залога – финучреждения учитывают только официальные и подтвержденные доходы потенциального заемщика. Усложняет возможность получения кредита, объясняет аналитик, размер первоначального взноса, который сейчас в среднем все равно составляет 40-50% от стоимости приобретаемой недвижимости, в то время как 2 года назад аванс по аналогичным ссудам составлял 15-20%.

Имеют место даже условия и под 11% годовых, но в этом случае стоит внимательно почитать условия, там присутствуют дополнительные ежемесячные комиссии, в итоге выплаченные проценты значительно превышают даже среднюю ставку по рынку.



Большие ставки

Большинство финансистов полностью отдает себе отчет, что это не то чтобы абсурдные ставки, но явно завышенные. «Например, для ипотеки ставки на уровне 20% - даже без учета всех дополнительных сборов и платежей – это много», - подтверждали фактически все банкиры - участники круглого стола на тему: «Когда возобновится кредитование?», который прошел в среду в Киеве.

«По нашим прогнозам, массово ипотека будет доступна, если кредитование будет на уровне 15- 16% годовых в гривне. Мы думаем, что это будет не ранее чем в 2011 году», - заявил Игорь Лебединец, член правления Универсал Банка. Во многом поддерживает коллегу и Алексей Волчков, заместитель председателя правления Первого украинского международного банка: «Когда ставки в гривне дойдут до 14-15%, тогда восстановится спрос на ипотечное кредитование. Я думаю, что в конце этого года – начале следующего ставки должны дойти до такого уровня. Следующий год будет годом восстановления кредитования ипотеки».

Как сами игроки отвыкли кредитовать, так и рынок сейчас все еще не привыкнет, что можно брать взаймы, и более осторожно сейчас подходит к самой возможности заимствовать средства, объясняют в VAB Банке. К тому же для массового потребителя, приобретающего недвижимость или автомобиль для личных целей, существующий уровень процентной ставки является критичным.

«Сегодня больше приходит тот клиент, который берет кредиты либо под залог уже существующей недвижимости, либо, если это автотранспорт, готов внести большой аванс и погасить кредит в короткие сроки», - поясняет «Главреду» Антон Шаперенков, директор Департамента управления продуктами розничного бизнеса VAB Банка.



Банкиры и власть борются за интересы потребителей?

Финансисты в этом вопросе не стоят на месте, равно как и власти. Они со всех сторон пытаются стимулировать рынок, активизируя обсуждения разных вариантов на всех уровнях.

Так, например, на прошлой неделе Владимир Яцуба, министр регионального развития и строительства, отстаивал разработанную его подчиненными программу льготного жилья для населения. Но тут без банковского сектора никак –нужно прокредитовать застройщиков для выполнения фундаментальной - строительной части этой программы под 12-14% реальных годовых. Затем эту же идею представителям крупнейших банков доносил Николай Азаров. На все про все – всего $1,5 млрд. Нет, конечно, государство потом покроет расходы застройщиков – 30%, ну а 70% - должно будет покрыть само население – новоселы. Понятно, что, кроме госбанков и одного-двух коммерческих, которым правительство просто выкрутит руки, мало кто согласится.

Кроме того, г-н Яцуба пожаловался премьеру на Нацбанк. «К сожалению, меня не удовлетворило заявление председателя НБУ и конкретного ответа по удешевлению кредитов я не получил. Вопрос открыт. Я не вижу понимания со стороны Владимира Стельмаха», - жаловался министр.

Но главе Нацбанка было чем парировать. По его мнению, вопросы удешевления кредитов населению на покупку жилья относятся к компетенции местных органов власти. Ну и тут можно представить, что по этому поводу думают представители тех самых местных органов власти.

Кстати, еще одно ипотечное телодвижение было со стороны депутатов. Рада рассмотрела законопроект о льготном кредитовании жилья для многодетных семей. Рассмотрела и отклонила.

Плановые средства на этот год - $14,6 млн - получил Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству, однако задолженность в $8,1 млн пока ему не светит.

Торжественно пообещали работать над снижением процентных ставок, кроме всего прочего, и банкиры- основатели нового межбанковского объединения: учредителей форума ведущих международных финансовых учреждений. Кстати, как отметил, отвечая на вопросы журналистов Жак Мунье, глава правления Calyon Bank Ukraine, населению не стоит сильно рассчитывать на валютные кредиты. «Мы с вами находимся в Украине. Национальной валютой тут является гривня. Нам нужны депозиты в гривнях, населению – кредиты в гривнях, это полезно и правильно для всего финансового сектора. А валюта, валюта – это для экспортеров», - заявил банкир. Сложно не согласиться с г-ном Мунье, ведь именно значительные объемы валютного кредитования стали одной из причин резкого роста доли проблемных кредитов в банковских активах после девальвации гривни в 2008 году.

Такого же мнения, похоже, придерживается и ЕБРР. 21 мая стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития надеется до конца текущего года получить возможность предоставлять кредиты в Украине в гривне.

Порадовала и Верховная Рада. В четверг парламент принял законопроект №6337, которым предусматривается, среди прочего, ослабление ограничений на валютное кредитование, введенных в конце 2008 года для противодействия кризисным явлениям в банковском секторе. Но речь в документе идет только о юридических лицах. По сути лишь последнее действие власти может хоть как-то стимулировать рынок кредитования.





Проблемы сверхликвидности

С другой стороны, на разного рода форумах и конференциях финансисты начинают поговаривать о сверхликвидности банковской системы. Да, из-за кризиса и финансовые компании привлекли средств больше, чем реально могут выдать в виде гарантированных кредитов. Что отсюда следует?

Если вторая волна мирового долгового кризиса, которой так пугают нас греки, испанцы, а теперь еще и американцы, не докатится до брегов Днепра, то наш рынок ждет снижение ставок. Правда, речь идет как о кредитных договорах, так и о депозитных.

Сейчас отечественные банки выглядят куда более надежными, нежели европейские компании стран с предкризисным или кризисным положением дел. Это открывает нашим финансистам двери на внешние рынки заимствований, где ставки значительно ниже. Кроме того, население, по не до конца ясным причинам, ринулось класть деньги на депозиты.



Туманные прогнозы

Перспектива возврата ставок на докризисные позиции, конечно, реальна, другой вопрос – как и когда. Будем реалистами, ни по каким кредитам ставка не может быть ниже уровня инфляции, согласно большинству прогнозов, в 2010-м этот показатель составит 12%. То есть - 13-15% в гривне на конец года – самый оптимистический прогноз.

А вот как быть с реальностью? «Стоимость привлечения валютных пассивов на сегодняшний день уже позволяет кредитовать по эффективным ставкам на уровне около 14% годовых с учетом существующих рисков, но существует запрет на валютное кредитование», - проливает свет на положение дел Антон Шаперенков.

Дата истечения моратория – 1 января 2011 года, хотя не исключена возможность его досрочного снятия. И рынку, и банкам остается только ждать, когда же решится этот вопрос. Вместе с тем срочность валютных привлечений не позволяет выдавать долгосрочные займы.

«По гривневым кредитам минимальная процентная ставка до кризиса находилась на уровне 14-16% годовых. В целом по рынку она не опускалась ниже 18%. Поэтому сегодня можно говорить о снижении процентных ставок до уровня минимальных эффективных ставок - до 21-22% годовых. Такие предложения уже существуют на рынке», - поясняет г-н Шаперенков.

Все игроки на рынке занимают достаточно активную позицию, потому эти ценовые пороги стимулируют банки конкурировать все больше. Другое дело, что игроки, ввиду повышенных рисков, пока не могут позволить себе развивать конкуренцию в плоскости других условий.

«Однако рынок сегодня меняется настолько быстро, что достаточно скоро банки начнут более активно использовать в качестве конкурентного инструмента и снижение процентных ставок, и снижение авансов, - уверен банкир. - Как быстро ситуация корректировалась в условиях кризиса, точно так же быстро мы можем вернуться к тому рынку, который был 2-2,5 года назад. Чтобы обеспечить себе возможность быстро подхватывать и размещать депозитный ресурс в активные операции, банкам нужно предлагать новые интересные продукты и новые условия для своего потребителя», - резюмирует Антон Шаперенков.









-- Кратко. Что будет:

Владимир Паюк, аналитик компании «Простобанк Консалтинг»

{1-} Ипотека



Учитывая тенденцию снижения процентных ставок по депозитам, а также их достаточно существенный прирост (по информации НБУ, портфель банков по депозитам физических лиц за 3 месяца 2010 года возрос более чем на 18 млрд грн), можно прогнозировать некоторое снижение процентных ставок по кредитам, в том числе и ипотечным на 1-2 п.п. в этом году, но говорить о снижении ставок до уровня 2008 года (13-15% годовых) пока не приходится.

Автокредитование

В ближайшее время стоит ожидать некоторого снижения ставок по автокредитам за счет снижения ставок по депозитам, а также появления новых партнерских и акционных программ банков и трейдеров, но возрата условий кредитования до предкризисного уровня можно будет ожидать не ранее чем через 3-5 лет.







Таблица: Усредненные условия (валюта кредитования – гривня. Данные по состоянию на начало мая)



Объект кредитования Ставка, % Жилье 24,21 Земля 28,47 Авто 20,96 Наличными 57,73 На товары 68,60

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