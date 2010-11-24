Дело «РосУкрЭнерго» начали рассматривать в закрытом режиме

Верховный Суд Украины начал заседание по делу по заявлению швейцарского газотрейдера «РосУкрЭнерго» в закрытом режиме, передает Зеркало недели . В суде присутствуют представители как НАК «Нафтогаз України», так и «РосУкрЭнерго». Судья-докладчик заседания — Дмитрий Луспеник. Коллегия судей рассмотрела и частично удовлетворила ходатайство РУЭ, постановив проводить заседание в закрытом режиме. Такое решение связано с тем, что рассматриваемые документы содержат коммерческую тайну. «Нафтогаз» поддержал ходатайство «РосУкрЭнерго» о проведении заседания в закрытом режиме. Как сообщалось, Верховная Рада распустила комиссию по расследованию деятельности РУЭ.