В Германию отправится еще один поезд с отходами - из Украины

Более 500 тонн непригодных и запрещенных для употребления пестицидов будут вывезены из Донецкой области на утилизацию до конца 2010 года. Об этом сказал заместитель директора Департамента экологической безопасности Минприроды Украины Александр Посмитный на пресс-конференции в Донецке, передает Остров. «Донецкая область, к сожалению, имеет наследство 240 складов, в которых по подсчетам инвентаризации, лежит порядка 526 тонн пестицидов. Инвентаризация проводилась визуальным методом, поэтому точное количество пестицидов мы будем знать по итогу работы», - сказал первый заместитель начальника Госуправления охраны окружающей природной среды в Донецкой области Сергей Натрус. Общая сумма средств, выделенных из государственного и областного фондов охраны окружающей природной среды , составляет 14,4 миллионов гривен. Работы по сбору, перезатариванию и транспортировке в места уничтожения непригодных для использования пестицидов производит ГП «Национальный центр обращения с опасными отходами» при Минприроды. Всего в работах в Донецкой области будут задействованы более 50 работников. Токсические отходы будут транспортированы для уничтожения в Германию на специализированном заводе фирмы SAVA. Вывоз опасных отходов также будет производиться немецкой техникой. Напомним, в этом месяце спецсостав с отходами прибыл в Германию из Франции. Перевоз токсичного груза вызвал ряд протестов, вплоть до перекрывания железной дороги защитниками природы.