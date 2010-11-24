Пробная прокачка нефти через Одессу-Броды завершена

Пробная прокачка нефти по нефтепроводу Одесса-Броды на Мозырский НПЗ завершена в полном объеме. Об этом сообщили сегодня в концерне «Белнефтехим», передают Белорусские новости. Напомним, что танкер с 80 тыс.т российской нефти Urals, закупленной по свопу с Венесуэлой, прибыл в морской нефтяной терминал порта «Южный» Одесской области 18 ноября. После разгрузки танкера и проведения в оперативном порядке всех процедур таможенного оформления и экспертной оценки груза 20 ноября была начата пробная прокачка нефти с использованием нефтепровода Одесса-Броды в аверсном режиме и одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба» в сторону Мозырского НПЗ.