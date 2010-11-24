Немецкая компания инвестирует в Одесский порт 400 млн долл.

Компания из Гамбурга (Германия) намерена вложить в развитие Одесского порта 400 миллионов долларов инвестиций. Об этом стало известно в ходе встречи первого вице-мэра Одессы Сергея Черненко с послом Германии в Украине Ганс-Юргеном Гаймзет и консулом Германии в Одессе Александром Кифак, пишет «Новый регион». Визит немецкой стороны был посвящен налаживанию контактов с новой городской властью, а также обсуждению перспектив сотрудничества в экономической и культурной сферах. Обсуждалась также деятельность в Одессе немецких фирм, специализирующихся на утилизации бытовых отходов. Рассматривались планы развития Одесского порта, в которых предполагается инвестиционное участие фирмы из Гамбурга на сумму более 400 млн долларов. Как отметил посол Германии, в сфере культурного сотрудничества в Одессе традиционно и успешно действует немецкий культурный центр «Баварский дом, Одесса». Он поделился планами по участию немецкой стороны в следующем Одесском кинофестивале.