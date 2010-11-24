ВСУ согласился со Стокгольмской палатой касательно «РосУкрЭнерго»

Верховный суд Украины подтвердил правомерность решения Стокгольмской торговой палаты от 8 июня 2010 года, в соответствии с которым НАК «Нафтогаз Украины» обязана вернуть компании «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд кубометров природного газа. Об этом сообщает Зеркало недели . Данное решение приняла сегодня, 24 ноября, коллегия судей под председательствованием Василия Гуменюка. Как сообщалось, сегодня Верховный Суд Украины начал заседание по делу по заявлению швейцарского газотрейдера «РосУкрЭнерго» в закрытом режиме.