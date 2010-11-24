Суверенный рейтинг Ирландии понизили на две ступени

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило суверенный кредитный рейтинг Ирландии сразу на две ступени - с «АА-» до «А». Как сообщает агентство Bloomberg, прогноз по рейтингам остался негативным. Cнижение рейтингов связано с банковским кризисом в Ирландии, из-за которого страна вынуждена была обратиться за помощью к Международному валютному фонду и ЕС. Как ожидается, эти организации выдадут Ирландии кредит на сумму до 85-90 миллиардов евро. В начале года аналогичным образом МВФ и ЕС пришлось спасать другую страну, входящую в еврозону, - Грецию. Даже несмотря на снижение, рейтинг Ирландии оказался на пять ступеней выше греческого, который является самым низким среди стран еврозоны. Сейчас облигации Ирландии торгуются с отрывом по доходности от немецких (наиболее надежных в ЕС) в 589 базисных пунктов. Рекордный отрыв был зафиксирован 11 ноября - 652 пункта. Это означает, что за последние недели, по мнению инвесторов, банкротство страны стало менее вероятным.