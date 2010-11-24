Экипажу Ruby Star выплатили долги за 5 месяцев

Украинским морякам – членам экипажа судна Ruby Star – полностью выплачена задолженность по зарплате за 5 месяцев. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров, передает «Интерфакс-Украина». Ранее со ссылкой на информацию одного из моряков сообщалось, что украинские и латвийские моряки уже в течение двух месяцев бастуют на судне Ruby Star в хорватском порту Риека по причине невыплаты зарплаты. В состав экипажа входят 14 человек – граждане Украины, Латвии, Италии и Хорватии. При этом бастовали трое украинцев и двое латвийцев. «По информации, полученной генеральным консульством Украины в Милане от менеджера компании Pianura Armatori (судовладелец. - ред.) и подтвержденной во время телефонного разговора с одним из украинских моряков экипажа судна Ruby Star, 23 ноября этого года украинской части экипажа этого судна было в полной мере уплачено задолженность по заработной плате за 5 месяцев», - сообщил пресс-секретарь МИД Украины. Дикусаров добавил, что по предварительной информации, возвращение украинских моряков на родину запланировано на 25 ноября этого года.