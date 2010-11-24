«Укртранснафта» может и хочет транспортировать больше нефти

ОАО «Укртранснафта» заинтересовано в увеличении транзита нефти в Европу по украинскому участку нефтепровода «Дружба», и в случае возникновения объективных предпосылок для такого увеличения готово обеспечить техническую возможность наращивания транзита в данном направлении до 20,6 миллиона тонн в год. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на пресс-службу компании. В сообщении сказано, что 23 ноября 2010 года в 23:40 ОАО «Укртранснафта» завершило транспортировку партии нефти сорта Юралс объемом 80 тысяч тонн на ЛПДС «Мозырь», которая осуществлялась с использованием свободных мощностей нефтепровода «Одесса — Броды» и одной из двух ниток нефтепровода «Дружба». «Успешное завершение пробной прокачки нефти с МНТ «Пивденный» на Мозырский НПЗ подтвердило техническую готовность системы магистральных нефтепроводов Украины к поставкам нефти в направлении Республики Беларусь с использованием свободных мощностей при одновременном сохранении надежного и бесперебойного транзита нефти в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами», — сказано в сообщении компании. В этой связи компания выражает удивление в связи с распространеннім в СМИ заявлением пресс-секретаря ОАО «АК «Транснефть» Игоря Демина относительно возможных осложнений с поставками российской нефти в Чехию, Венгрию, Словакию, Хорватию и Южную Германию, связанных с аверсом «Одесса — Броды» и работой системы «Дружба» на «предельной мощности», что якобы делает невозможным увеличение объемов транзита в данном направлении. «Такое заявление тем более не соответствует действительности, поскольку ОАО «Укртранснафта» никогда не предоставляла услуг и не имела заказов от ОАО «АК «Транснефть» относительно транзита нефти в направлении Южной Германии и Хорватии», — говорится в сообщении. Отметим, объем транзита нефти «Укртранснафтой» в указанном направлении в 2008 году составил 17,2 миллиона тонн, в 2009 году — 17,3 миллиона тонн.