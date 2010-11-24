Украина получила право добывать нефть в Сахаре

Премьер-министр Арабской Республики Египет Ахмед Назиф на шестом заседании Межправительственной украинско-египетской комиссии по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества заявил, что по результатам переговоров Украина получила право разрабатывать два месторождения нефти в Западной Сахаре, сообщает «Зеркало недели» . «Я хотел бы отметить и дать высокую оценку нашему двустороннему сотрудничеству в нефтегазовой сфере, в частности, я хотел бы отметить контракт, подписанный с компанией НАК «Нефтегаз Украины» о разведке и добыче нефти в Западной Сахаре», — отметил Назиф.