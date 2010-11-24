Украинская пшеница завалит египетские рынки

Украина и Египет договорились наладить прямые поставки украинской пшеницы на египетский рынок. Об этом на заседании общей Межправительственной украинско-египетской комиссии по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества заявил премьер-министр Арабской Республики Египет Ахмед Назиф, сообщили «Главреду» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. «В ходе нашей встречи с господином премьер-министром в формате тет-а-тет мы обсудили возможность поставок украинской пшеницы на египетский рынок. Мы договорились о необходимости налаживания прямых контактов, поскольку Украина может удовлетворить потребности египетского рынка в пшенице», - отметил Назиф. Отметим, по результатам украинско-египетских переговоров Украина получила право разрабатывать два месторождения нефти в Западной Сахаре.