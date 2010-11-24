В Украине никто не хочет вещать по-цифровому

В Национальный совет по телевидению и радиовещанию пока не поступали заявления на получение лицензии провайдера для строительства национальной сети цифрового вещания. Тем не менее, заинтересованность в развитии цифрового ТВ в Украине проявили россияне и шведы. «Ни одной официальной заявки еще нет в Национальном совете», — сообщил председатель Нацсовета Владимир Манжосов в Киеве, передает «Зеркало недели» . Он напомнил, что срок приема документов для определения Нацсоветом провайдера на строительство 4 цифровых мультиплексов национальной цифровой телесети еще не истек. Манжосов также сообщил, что хотя официальных заявок в Нацсовет еще не поступало, однако данным вопросом интересовались представители российской компании и представители Швеции. «Вчера у нас была делегация шведских компаний, которая имеет большой опыт строительства цифрового телевидения», — рассказал Манжосов, при этом отметив, что шведы не претендуют на получение лицензии, а готовы поставлять необходимое оборудование для цифрового вещания. Заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Лариса Мудрак напомнила, что прием документов от претендентов на получение лицензии провайдера проходит до 8 декабря.