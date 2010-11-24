В Азербайджане открыли крупное месторождение газа

В Азербайджане открыто крупное газовое месторождение. Об этом заявил президент госнефтекомпании страны Ровнаг Абдуллаев, передает ИТАР-ТАСС. По словам Абдуллаева, предполагаемые запасы месторождения «Умид» (Надежда), расположенного на шельфе Каспия, составляют 200 млрд кубометров и 30 млн тонн конденсата. «Это второе по величине газоконденсатное месторождение, открытое в Азербайджане за последние 15 лет», - сказал Абдуллаев. Крупнейшим по своим запасам является открытое в 1996 году месторождение «Шах дениз», в недрах которого содержится 1,2 трлн кубометров газа. Глава госнефтекомпании не исключил, что после бурения второй разведочной скважины на «Умид» оценочные запасы возрастут. Разведка на этой структуре ведется собственными силами госнефтекомпании без привлечения иностранных инвесторов и компаний.