Кабмин может повысить цену на электричество почти в 3 раза

Правительство Украины рассматривает возможность двукратного увеличения цен на электроэнергию, отпускаемую для нужд населения, с апреля, и в последующем на 39% с августа 2011 года. Об этом сказано в обосновании проекта Прогнозного баланса электроэнергии, топлива и расходов энергогенерирующих компаний ТЭС на 2011 год, передает «Зеркало недели» . Таким образом, в результате двухэтапного повышения тарифы на электроэнергию с августа 2011 года могут составить: для городского населения (без электрических плит) — до 67,72 копеек за КВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты — 52,04 копеек за кВт/ч (с НДС); для сельского населения — 62,55 копеек за кВт/ч (с НДС). Как отмечают разработчики документа, предложенное повышение цен на электроэнергию для населения предусматривает существенное сокращение перекрестного субсидирования в отрасли, а также сохранение на приемлемом уровне роста розничных тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. В частности, при предложенном уровне цен для населения прогнозные объемы дотационных сертификатов в структуре оптовой рыночной цены на электроэнергию по итогам 2011 года составят 20,085 миллиардов гривен, что на 12,7% меньше объема, прогнозируемого для 2010 года. Между тем, разработчики документа в целом рассматривают три сценария тарифообразования для населения в 2011 году. Помимо указанного выше рассматривается еще один двухэтапный вариант повышения цен для населения (на 50% с апреля и на 50% с сентября). а также сохранение тарифов неизменными. «Предложенные варианты Прогнозного баланса решают задачу финансово-экономического оздоровления генерирующих компаний. При этом лишь базовый вариант (100% повышение с апреля и 39% с августа — ред.) предусматривает существенное сокращение перекрестного субсидирования, что предусмотрено программами реформирования отрасли и сохранения на приемлемом уровне роста розничных тарифов для промышленности», — резюмируют разработчики документа. Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2006 года. В настоящее время тарифы для городского населения (без электрических плит) установлены на уровне 24,36 копеек за КВт/ч (с НДС), для сельского населения — 22,5 копеек за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты — 18,72 копеек за кВт/ч (с НДС).