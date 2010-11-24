Египет может поставлять Украине газ

Украина и Египет изучат возможность поставки в Украину египетского сжиженного газа. Об этом премьер-министр Арабской Республики Египет Ахмед Назиф заявил сегодня на совместной с главой украинского правительства Николаем Азаровым пресс-конференции, сообщает пресс-служба Кабмина Украины. »Мы приветствуем участие Украины на местном рынке и в проектах, связанных с добычей газа. Также мы можем обсудить вопросы поставок сжиженного природного газа или сырья на украинские перерабатывающие предприятия», - заявил премьер-министр Египта, передает РБК.