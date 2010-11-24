Ставки по кредитам в гривне и евро выросли, в долларах - упали

Процентные ставки по кредитам, предоставленным в течение месяца нефинансовым корпорациям, в октябре 2010 г. в гривнах выросли до 13,84% (на 22 б.п.), в долларах снизились до 9,58% (на 75 б.п.), в евро выросли до 10,61% (на 88 б.п .) Об этом говорится в «Статистическом обзоре» НБУ, передает РБК. Процентные ставки по кредитам, предоставленным в течение октября домашним хозяйствам, в гривнах снизились до 26,63% (на 85 б.п.), в долларах снизились до 9,90% (на 79 б.п.), в евро снизились до 15 , 49% (на 45 б.п.). Процентные ставки по депозитам, привлеченным в течение октября от нефинансовых корпораций, в гривнах снизились до 5,14% (на 52 б.п.), в долларах снизились до 4,22% (на 102 б.п.), в евро снизились до 2,75% (на 154 б.п.). Процентные ставки по депозитам, привлеченным в течение октября от домашних хозяйств, в гривнах снизились до 12,74% (на 51 б.п.), в долларах снизились до 7,57% (на 25 б.п.), в евро снизились до 6,10% (на 36 б.п.).