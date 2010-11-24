Банки выдали украинцам 733 млрд грн кредитов

Кредиты, предоставленные резидентам депозитными корпорациями (банками), на конец октября 2010 г. составили 733 млрд грн, а темп их прироста составил 0,8% в годовом исчислении по сравнению с 0,1% на конец сентября. Об этом говорится в «Статистическом обзоре» НБУ, передает РБК. Темпы прироста кредитов, предоставленных нефинансовым корпорациям, составили 7,6% в годовом исчислении, а кредитов, предоставляемых домашним хозяйствам, -12,8%. При этом темп прироста кредитов, предоставленных нефинансовым корпорациям в национальной валюте, составил 16,6% в годовом исчислении, а темп прироста кредитов, предоставляемых домашним хозяйствам в национальной валюте, составил -5,7% в годовом исчислении. Темпы прироста кредитов, предоставленных нефинансовым корпорациям и домашним хозяйствам в долларах составляли соответственно -1,4% и -14,4% в годовом исчислении. Депозиты резидентов на конец октября 2010 г. составили 404 млрд грн, темп их прироста составил 24% в годовом исчислении по сравнению с 21,5% на конец сентября. Темпы прироста депозитов нефинансовых корпораций составили 25,9% в годовом исчислении, а депозитов домашних хозяйств составили 27,8%. При этом темпы прироста депозитов нефинансовых корпораций и домашних хозяйств в национальной валюте составляли соответственно 48,6% и 40,9% в годовом исчислении. Темпы прироста депозитов нефинансовых корпораций и домашних хозяйств в долларах составляли соответственно -3,6% и 20,7% в годовом исчислении.