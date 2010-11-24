Добрянский опроверг информацию о продаже одесского 7-го километра

Председатель Совета учредителей ООО «Промтоварный рынок» («7-й километр») Виктор Добрянский заявляет, что не продавал свою долю этого предприятия. Соответствующее заявление Добрянского распространил УНИАН. Информацию о том, что он и его дочь Ирина Чернат продали свою долю (52%) в уставном капитале ООО «Промтоварный рынок» российскому бизнесмену Тельману Исмаилову Добрянский назвал провокацией. «В ответ на подобную провокацию я могу лишь посочувствовать тем людям, которые выступили с данной затеей – у вас плохо обстоят дела с чувством юмора. Подобные заявления о продаже мы слышали неоднократно, и они никогда не имели под собой почвы», - говорится в заявлении Добрянского. «Официально заявляю, что ни я, ни члены моей семьи не собираемся отчуждать то, что десятилетиями строилось нами вместе со всеми одесситами», - сказано в заявлении.