Минтранс намерен повысить цену на грузовые жд-перевозки на 16%

Министерство транспорта и связи Украины намерено повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 16% с 2011 года. Текст соответствующего проекта приказа об изменении коэффициентов, применяемых к Тарифному сборнику, принятому весной 2009 года, передает «Интерфакс-Украина» . Как отмечает министерство в пояснительной записке к проекту, последняя индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины осуществлялась в октябре 2008 года, а при введении Тарифного сборника в силу с 1 мая 2009 года фактического увеличения тарифов не произошло. К тому же предприятия металлургического и химического комплексов с четвертого квартала 2008 года по второй квартал 2010 года пользовались скидками на перевозку грузов в рамках подписанного с правительством меморандума. Минтранссвязи отмечает, что со времени последнего повышения тарифов по октябрь 2010 года фактический индекс промышленных цен составил 25,6%, индекс потребительских цен – 25,5%. Министерство также отмечает значительное подорожание топлива, серьезный износ основных фондов, в том числе подвижного состава, низкую рентабельность железных дорог и невозможность обеспечить достойную зарплату рабочим. Проведение индексации тарифов с 1 января на 16%, согласно пояснительной записке, частично обеспечит принцип самоокупаемости железных дорог, будет способствовать улучшению финансово-экономического положения отрасли, выполнению инвестиционных программ, увеличению платежей в бюджеты всех уровней и сохранению налоговых поступлений на уровне не ниже предыдущего года. Так, ожидается, что доходы от грузоперевозок возрастут на 4,033 млрд грн, поступления в госбюджет составят 2,14 млрд. грн, из них налог на прибыль - 756,2 млн грн, НДС - 806,7 млн грн Замечания и предложения к проекту приказа в течение месяца принимает Госкомпредпринимательства и Государственная администрация железнодорожного транспорта.