Госкомпредпринимательства хочет усиления контроля за отчуждением госимущества

Госкомпредпринимательства согласовало проект закона, который усилит контроль за отчуждением имущества госпредприятий, сообщает пресс-служба комитета. В частности, порядок продажи недвижимого имущества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики будет определяться Кабинетом министров, а его продажи осуществлять Фонд госимущества Украины. Изменения в законодательстве коснутся порядка продажи имущества государственных предприятий при движимы процедуры банкротства. Если раньше этим вопросом занимался исключительно Департамент по вопросам банкротства при Минэкономики, то сейчас отчуждения невозможно без получения дополнительного согласования Фонда госимущества Украины. Такая продажа будет осуществляться через государственные органы приватизации и с учетом требований законодательства о приватизации. Средства от продажи будут перечисляться в государственный бюджет Украины, за вычетом связанных с его продажи затрат предприятия и балансовой (остаточной) стоимости имущества. Часть средств будет направляться из госбюджета на финансирование расходов государственных органов приватизации, связанных с продажей такого имущества. Предельный объем оплаты определяется Кабинетом министров Украины. Принятие законопроекта усилит контроль государства, обеспечит недопущение бесконтрольной продажи государственного имущества предприятия-должника, позволит обеспечить соблюдение конкурентных принципов продажи такого имущества по установленной процедуре. В свою очередь процедура отчуждения объектов государственной собственности будет усовершенствована и унифицирована.