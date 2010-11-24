В Ивано-Франковске за «коммуналку» задолжали 79 млн грн

В Ивано-Франковске в течение января-октября 2010 г. задолженность населения, бюджетных учреждений и промышленных предприятий по оплате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) уменьшилась на 4,4% или на 3,664 млн грн и по состоянию на 1 ноября 2010 г. составила 78,998 млн грн, сообщили РБК-Украина в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства. В том числе задолженность населения Ивано-Франковска за жилищно-коммунальные услуги уменьшилась на 5,3% или на 2,6375 млн грн и на 1 ноября 2010 г. составила 47,353 млн грн, из них 30,481 млн грн - за услуги по тепло- и горячего водоснабжения перед коммунальным предприятием «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго», 6,718 млн грн - за услуги по водоснабжению и водоотведению перед КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром», 10,1537 млн грн - за услуги по обслуживанию домов и придомовых территорий перед жилищно-эксплуатационными организациями.