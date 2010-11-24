Кения заинтересовалась украинскими предприятиями

Кения заинтересована в прямых контактах с украинскими предприятиями для детального изучения их продукции и обсуждения вопросов будущего сотрудничества. Об этом заявила министр сельского хозяйства Кении Сали Косгей во время встречи с послом Украины в Кении Владимиром Бутягой, сообщает РБК. Во время встречи посол Украины проинформировал кенийского министра относительно потенциала Украины в агропромышленном комплексе, в частности, возможности поставок минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники, прицепного оборудования и сервисного обслуживания. По словам Косгей, в качестве потенциальных партнеров кенийской стороной рассматриваются следующие предприятия: «Южмаш» (Днепропетровск), «Харьковский тракторный завод» (г. Харьков), «Сумыхимпром» (г. Сумы), «Титан» (г. Армянск), «Азот» (г. Ровно) и «Азот» (г. Днепродзержинск). Косгей высказала просьбу содействовать организации рабочей поездки экспертов украинских вышеуказанных предприятий в Кению.