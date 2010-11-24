Минприроды наторговало на недрах 2,5 млн грн

На аукционе по продаже специальных разрешений на пользование недрами, организованного Министерством охраны окружающей природной среды Украины, выручено 2 млн 460 тыс. 660 грн. Аукционные торги состоялись 24 ноября 2010 г. в Государственной геологической службе Украины, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минприроды. К аукциону были допущены 11 из 21 лота, выставленного на продажу. Из них семь специальных разрешений - на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой, и четыре - на добычу. Участки недр представлены каменным углем, пильным известняком, песчаником, габбро-диабазами, гранитом, газом-метаном угольных месторождений и мергелем. В ходе торгов десять специальных разрешений были реализованы по начальной цене продажи с учетом шага аукциона, один - с учетом двух шагов. Так, специальное разрешение на добычу угля каменного на участке «Боржикивська Северная» (Луганская область, Перевальский район) было продано ООО «Екосоюз» за 739,3 тыс. грн, а спецразрешение на добычу угля каменного на шахтоучастке в Антрацитовском районе Луганской области было продано ООО «Нестор & C» за 826,7 тыс. грн. Всего в этом году от продажи специальных разрешений на пользование недрами на аукционах и вне аукционов и сбора за их выдачу состоянию на 24 ноября 2010 г. в Государственный бюджет поступило 248 млн грн.