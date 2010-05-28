Особенности экономического сотрудничества России и Украины

31 травня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Особливості та перспективи економічної співпраці Росії та України».



У прес-конференції взяли участь:



- виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко,



- керівник корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка» Костянтин Матвієнко,



- директор економічного та бізнес напрямку Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Георгій Мамука Мачаваріані.





Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера:



Вопрос сотрудничества Украины и России нужно рассматривать не просто как вопрос сотрудничества, а нужно смотреть более глобально. Возможности, которые есть у Украины на мировых рынках, с точки зрения ее экономического продвижения в перспективе на 3-5 лет.



Если говорить о ситуации, которая сложилась на мировых рынках, и о ситуации, которая есть сейчас в Украине. Международный фонд Блейзера ожидает рост экономики порядка 4% ВВП, что является достаточно низким ростом, особенно если учесть колоссальное 15%-ное падение, которое мы наблюдали в 2009 году. Украинская экономика имеет огромное количество тех недостатков, которые были у нее до кризиса: слаборазвитая банковская система, недостаточный приток прямых иностранных инвестиций, ее колоссальная зависимость от экспорта, что является наиболее существенным. Порядка 50% нашего ВВП – это экспорт. К тому же украинский экспорт слабо диверсифицирован – как товарно, так и географически. Украина – это зависимая от экспорта страна, что, в общем-то, нормально. С другой стороны ненормально то, что этот экспорт низко диверсифицирован. Очевидно, что наша зависимость от всего, что происходит на мировых рынках, - колоссальна.



Почему мы наблюдаем на протяжении длительного периода времени многовекторную политику, которая проводится Украиной. Эта политика достаточно разумна: позволяет поддерживать паритет между различными регионами, странами и потребителями экспортной продукции. Вот почему Россия и СНГ представляют большой интерес для Украины. Потому что мы зависим от экспорта. Порядка 30% нашего экспорта реализуется в СНГ и России, которые являются колоссальными рынками для нашего сбыта.



Не смотря на ту риторику, которую мы наблюдали на протяжении последних пяти лет, о том, что Украина выдерживает европейскую интеграцию. Вместе с тем, статистика показывала совершенно другое – падение доли нашего экспорта в Европу, которая снижалась с 2003 года с 35% до приблизительно 23% с параллельным изменением в структуре нашего экспорта в Российскую Федерацию и СНГ, который увеличивался с 20% до более 30%.



То, что сейчас происходит на мировых рынках, посылает неоднозначные сигналы о том, как будет развиваться экономическая система, какие риски могут реализоваться в 2010-2011 годах. Если бы эта пресс-конференция проходила месяц назад, то можно было бы говорить, что ситуация на европейских рынках более-менее стабильная, что можно проводить заимствования. Мы знаем, что в бюджете предусмотрено 1,3 миллиарда на выход наших евробондов на европейские площадки. После ситуации в Греции стоимость заимствований начала резко увеличиваться и поднялась выше 9%. Похоже, что ситуация на европейских рынках будет достаточно плохой и турбулентной до конца 2010 года, как минимум. Стоимость заимствований для Украины снова возрастает. Порядка 30% нашего экспорта продается в Европейском союзе. Сжатие их экономики означает проблемы для нашего экспорта.



Более того, это касается нашего основного продукта, который мы реализуем в Европейском союзе, - металлургической продукции. Наши металлы – это в основном специфические металлы, которые используются для больших инфраструктурных проектов в строительстве и т.д. Ухудшение ситуации там, колоссальные урезания государственных бюджетных затрат в Европейском союзе не даст возможности государствам тратиться на большие инфраструктурные проекты. В результате пострадает спрос на нашу металлургическую продукцию. Вывод следующий – нужно искать новые рынки сбыта. Нужно пытаться реализовывать наш экспорт, нужно пытаться поддерживать экономику. До того, пока не пройдут реформы, мы обречены на незначительный рост порядка 3-5%. Действующая администрация Украины озвучивает необходимость проведения экономических реформ. Как это будет развиваться, мы с вами позже увидим. Сегодня это правильная позиция – пытаться внедряться на альтернативные рынки, включая европейские. В европейском направлении тоже нужно работать, но параллельно нужно искать новые рынки.



Существуют два перспективных направления для нас на нынешнем этапе. Во-первых, это – Россия и СНГ, во-вторых, азиатские рынки. Это регионы, которые будут развиваться в ближайшем будущем, при чем достаточно интенсивно. И российский регион, и азиатский также зависимы. У них тоже слабо диверсифицирован экспорт. Но они зависимы от энергетических ресурсов, от цены на них. На мировых рынках происходят постоянные колебания цен на энергоресурсы. Так в пятницу происходило некое понижение цены на нефть. Также было некоторое снижение цен на другие ресурсы, например, на металлы. Но вместе с тем, российская экономика в этом году покажет рост до 6-8%. Это неплохой рост, который дает нам возможности пытаться играть в этом направлении достаточно активно.



Именно Россия является потребителем не только наших металлов, но и нашей продукции машиностроения, которая, кстати, в основном реализуется на рынке СНГ и Российской Федерации. Продавать ее на рынках других стран достаточно сложно в силу ряда причин, включая ее низкую конкурентоспособность, относительно устаревшие технологии и т.д. Поэтому продажа ее на рынки СНГ и России для нас очень выгодна. Вот почему в рамках договоренностей Медведева и Януковича идеи, озвученные главами государств, кажутся неплохими. Усиленно и более интенсивно будет развиваться кооперация между двумя странами, что неплохо с той точки зрения, что мы сможем там продавать нашу продукцию.



С другой стороны для нас важны договоренности с Россией из-за дополнительных возможностей получения прямых иностранных инвестиций. В стране много проблем, и к нам заходит довольно много иностранной валюты. Но вся инвалюта, которая заходит в страну, заходит на короткие периоды времени в основном под ОВГЗ, которые выпускаются. Это короткие деньги или «горячие»: быстрый отток этих средств может очень резко сказаться на курсе. С точки зрения курсовой стабильности и при возможности риска снижения экспорта привлечение инвестиций было бы достаточно неплохой вещью, которую можно было бы получить со стороны Российской Федерации.



На теперешний момент, по оценкам Международного фонда Блейзера, приток прямых иностранных инвестиций в 2010 году суммарный должен составить 4-6 миллиардов долларов. В реальности это, скорее всего, будет какое-то среднее значение. К примеру, в хорошие годы мы могли получать порядка 12 миллиардов. 4-6 миллиардов долларов – это немного денег, поэтому мы крайне заинтересованы в любой возможности получения средств со стороны РФ в виде прямых иностранных инвестиций. В самом начале это может быть всего полмиллиарда долларов. Сумма также будет зависеть от того, насколько разблокируется программа приватизации. Есть достаточно уверенности в том, что она будет разблокирована. Если это произойдет, то появятся дополнительные средства. Это нужно опять-таки для поддержания курсовой стабильности и для улучшения ситуации в Украине. С этой точки зрения направление России для Украины очень важное, и в этом направлении можно очень активно работать.



К тому, же мы зависим от всякого роста в Российской Федерации. Все подвижки, которые происходят на мировых рынках, возможности договоренностей с РФ с одной стороны объективны. С другой стороны, похоже, что экономика будет в турбулентном состоянии еще год-полтора. То есть мировые площадки будут находиться в таком состоянии достаточно долго. Это значит, что те риски, которые, как мы думали, прошли, будут реализовываться на протяжении 2010-2011 годов. То есть сейчас мой взгляд на экономику более пессимистичный, чем был месяц назад. Особенно это связано с происходящим на европейских площадках.



Украина будет искать возможности подписания соглашений о свободной торговле с Европой. Я думаю, что вся логика процесса будет сведена к тому, что эти соглашения должны быть подписаны как можно скорее. Есть определенные интересы и мотивации со стороны и Украины, и Европейского союза, чтобы это произошло достаточно быстро.



С другой стороны я понимаю, что будут какие-то подвижки со стороны Российской Федерации, связанные с идеей вступления Украины в Таможенный союз, которая давно живет в головах многих экспертов и политиков. А вхождение Украины в Таможенный союз не даст ей возможности подписывать соглашения о свободной торговле с Европейским союзом. Это противоречащие вещи. Альтернативой может являться только подписание соглашения о свободной торговле с Европейским союзом и подписание такого же соглашения с Таможенным союзом, в котором находятся Белоруссия, Россия и Казахстан. В общем, украинская экспортноориентированная экономика вынуждена играть по многим направлениям, в том числе Российской Федерации.



Что касается сотрудничества с МВФ. Есть проблемы, основная из них – фискальная. Дефицит, который у нас стоит, это 5,3 миллиарда, однако скрытый дефицит может быть гораздо больше. Понятно, что МВФ не готов сотрудничать на таких условиях. Логика проста: если Греция, Испания, Италия, Великобритания урезают свои расходы, сокращают дефицит, почему Украина не может сделать то же? Представьте, как греки, испанцы и англичане будут объяснять своим налогоплательщикам, что они должны у себя в стране урезать расходы, а Украина, которая нуждается в деньгах, и у которой есть колоссальные проблемы, не пытается этого сделать. Очевидно, что не будет принято решение, пока в нужном направлении не будут сделаны соответствующие шаги, связанные и с понижением дефицита и с программой экономических реформ.



Сегодня не так важно, какая сумма придет от МВФ, важно само наличие программы сотрудничества с МВФ. Эта программа позволит реструктуризировать долги частного сектора, корпоративного и банковского. Также важно, что остальные программы других международных институций зависят от программы МВФ. Если есть программа с МВФ, то есть деньги от Европейского союза, Мирового банка и т.д.



Костянтин Матвієнко, керівник корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка»:



Перш за все я хотів би звернути вашу увагу на два розрізнені факти, які мали місце наприкінці минулого тижня. По-перше, Укрзалізниця оголосила про скасування ряду потягів, які курсували в Україні. 80% цих потягів становлять потяги, що формуються російською залізницею. Це стосується напрямків Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Адлер, Санкт-Петербург – Краснодар, а також Нижній Тагіл – Сімферополь та Севастополь і т.д. Це рішення, за словами представників Укрзалізниці, було прийнято з огляду на те, що потяги не наповнюються, тобто пасажири не зацікавлені в тому, щоб користуватися цими потягами.



Це свідчить про те, що пасажиропотік з Російської Федерації до України за останній рік зменшився. Я б зробив би такий висновок, що можна говорити про певне охолодження економічної активності населення РФ щодо України і навпаки.



Ще один факт, який, здавалося б, із попереднім не пов’язаний. Як ви знаєте, нещодавно Лукашенко оголосив про те, що він не має наміру з 1 липня запроваджувати єдині митні тарифи з Російською Федерацією та Казахстаном. Фактично російські експерти констатували факт того, що Білорусь вийшла з Митного союзу, який ще навіть не почав функціонувати.



Отже, сьогодні ми можемо говорити про те, що ідеї модернізації економіки на просторах СНД, зокрема, через такі механізми як Митний союз, вочевидь не працюють. Ми розуміємо, що РФ, яка знаходиться в умовах економічної кризи, перетворюється на головного партнера України. Особливо з огляду на те, що наш експорт є справді низько технологічним і орієнтованим переважно на такі ж низькоякісні технології, які поширені в країнах СНД та меншою мірою в країнах Азії.



Таким чином, Віталій Портніков дуже добре порівняв ідею інтеграції української та російської економік, як інтеграцію двох дірок від бублика. Якщо ми подивимося на українську та російську структури економіки, то побачимо, що все-таки російський експорт – це переважно енергоносії, тобто Росія залежна від енергоносіїв, Україна ж залежна більше від продукції виробництв – хімії, металів та сільського господарства. У зв’язку з цим можна говорити про те, що українська економіка є трошки більш сучасною і адекватною тим вимогам, які ставить перед нами світ, ніж російська економіка.



Якщо ми будемо говорити про об’єднання саме виробничих масивів. Уже багато було сказано кваліфікованими експертами, що нам абсолютно немає сенсу об’єднувати свої зусилля в авіаційній промисловості та виходити з нашими моделями літаків на світові ринки. Я думаю, найближчим часом з цього приводу буде заява одного із колишніх президентів України, який розставить всі крапки над «і».



Ми знаємо, що глобальна навігаційна супутникова система «ГЛОНАСС» не знаходить свого поширення навіть в Росії. Але якщо в Росії вони знайшли для себе аж 180 тисяч користувачів за рахунок адміністративних рішень по чиновниках, то в Україні найбільш конкурентною є GPS. І таким чином, ця високотехнологічна просунута ідея також не може бути предметом нашої насправді активної співпраці.



Була така надія, яку я теж поділяв, що з підписанням газо-флотських домовленостей у Харкові Росія принаймні припинить будівництво Південного потоку. Як визнаєте, цього не відбулося. Тобто Росія все одне будує в обхід України два транзитні потоки. А це для нас також є дуже серйозним сигналом того, що насправді про рівноправну та перспективну співпрацю в цьому напрямку не доводиться говорити.



Цілком справедливим є те, що українська економіка потребує грошей. Тут можна говорити, яка саме українська економіка – тіньова вільноконвертованої валюти чи нам потрібні білі іноземні інвестиції. Але в Росії цих грошей немає. Якщо вони з’являються, то в них цілком достатньо своїх інфраструктурних проектів, своїх проблем (згадайте хоча б мости через Волгу та Дон, які просто починають руйнуватися). Росія вкладатиме гроші в першу чергу в себе, що є цілком логічним. Україна залишається на периферії її інтересів.



Що стосується предметних, або кластерних, як люблять зараз говорити, інтересів Росії до української економіки, наприклад, до металургії, то це для нас означає не більше і не менше, як те, що фактично буде законсервована така система трудових взаємин в Україні, яка передбачає буквально рабську експлуатацію робочої сили, яка передбачає нестерпні неможливі умови праці, яка передбачає, що заробітна платня залишається на вкрай низькому рівні, на рівні держав Південно-східної Азії.



Таким чином, говорити про те, що інтенсивна співпраця з Росією, наприклад, в галузі металургії стимулюватиме внутрішнє споживання та внутрішній ринок, є марними сподіваннями. Отже, на превеликий жаль, всі спроби та наміри за рахунок Росії, будемо прямо говорити, модернізувати українську економіку не є перспективними. Очевидно, що Україні доведеться шукати способів розвитку внутрішнього споживання. І тут я не думаю, що Російська Федерація може бути зацікавленим і ефективним партнером в цьому розумінні.



Я, чесно кажучи, був песимістом в перспективах співпраці МВФ та України цього року, але Олег мій песимізм зараз ще більше посилив. Призначення 31 жовтня виборів означає, що ані скорочення державних видатків, ані підвищення цін на газ для населення та всі ті речі, що потягне за собою це підвищення комунальних тарифів, ані тим паче питання пенсійної реформи зараз не можуть бути активізовані за нинішніх політичних умов. На мою думку, 90%, що МВФ цього року співпрацю з Україною не подовжить. Для нас це може означати ситуацію, близьку до трагічної.



Георгій Мамука Мачаваріані, директор економічного та бізнес напрямку Центру прикладних політичних досліджень «Пента»:



Мои коллеги уже много говорили о соглашениях, подписанных Украиной и Россией, которые касаются около десяти отраслей, в том числе торгово-экономической, топливно-энергетической и т.д. Я считаю, что эти инициативы, которые были закреплены в подписанных документах, очень важные и позитивные для Украины. Почему? Олег уже говорил и о глобальном экономическом кризисе, и о сложной ситуации в Украине. Хотя много экономисты говорят о том, что Украина уже выходит из кризиса. Но пока только чуть-чуть поднялся рейтинг Украины. К тому же МВФ пока что не дает кредитов. В таких условиях, когда есть потенциальный инвестор, в данном случае Россия, есть потенциал увеличить торговлю и осуществить оглашенные проекты.



Особенности. Я для себя определил три особенности в экономических отношениях России и Украины. Первая – это исторически неоднозначные отношения между странами, которые сказываются сейчас.



Второе – слишком много политизации. Все процессы политизированы. Я думаю, что нужно отделить политику от экономики. Политика – это не точная наука. Об этом еще Бисмарк сказал в ХІХ веке. Экономика – очень точная наука, имеющая дело с цифрами и расчетами.



Третья – сентиментальность в отношениях. Я имею в виду, сентиментальные ценности, которые движут правителями или государственными управленцами обеих стран. Это, к примеру, высказывание премьера Путина 30 апреля о слиянии «Нафтогаза» и «Газпрома» - это исключительно сентиментальное высказывание. Потому что невозможно слона свести с кроликом. Это невозможно. Это противоречит законам экономики.



Что касается перспектив. Я бы определил два сценария развития экономического сотрудничества Украины и России.



Первый сценарий с вероятностью в 30%. Это не очень хороший сценарий для Украины. Учитывая, что существуют добрые традиции быть самым добрым, самым хитрым и т.д., ситуация может просто застолбится. И настанет такое состояние «все пропало», когда ничего не будет продвигаться вперед. То есть все остановится на этапе подписания протоколов и соглашений. Надеюсь, что управленцы обоих стран достаточно прогрессивные, профессиональные и не допустят развитие такого сценария.



Второй сценарий с вероятностью 70-80%. Все экономические инициативы, которые были оглашены, хотя бы на 50% реализуются. Это даст большой эффект в первую очередь Украине, потому что сейчас он начинает выходить из кризиса, ей нужны торговые обороты. Если хотя бы половину проектов реализуют, то однозначно увеличится ВВП Украины, сократится дефицит, из-за которого мы так долго не могли сойтись с МВФ. А ведь если сократится дефицит, то исчезнет основной камень преткновения, и мы сможем получить от МВФ 19 миллиардов долларов и возможность практически выйти из кризиса. Также будет увеличение торговли и транзитных оборотов, продажи больших корпораций, загрузка государственных предприятий, увеличение количества рабочих мест, увеличения доходов в бюджет, поднятие рейтинга Украины, капитализация банков и рост потенциала кредитования реального сектора экономики. Держаться за недиверсифицированный экспорт и ориентироваться только на Россию это абсолютно неправильно. Банки в свою очередь будут кредитовать реальный сектор, малый и средний бизнес, будут открывать ипотечные программы, что опять-таки даст в ближайшем будущем возможность реального выхода из кризиса и досрочную почву для стабилизации экономики. Потому что если не будет кредитоваться малый и средний бизнес и реальный сектор экономики, то благосостояние нашим гражданам не светит.



Есть два предложения российским коллегам. Во-первых, ничего не было сказано о банковском секторе. Говорилось только о том, что российский госбанк ВТБ будет участвовать в сделках. Лучше было бы привлечь российский банковский капитал в коммерческий капитал Украины для финансирования и развития малого и среднего бизнеса. Это очень важно для Украины.



В России, вот буквально на прошлой неделе я был в Москве, создали государственную организацию «Опора России» для развития малого и среднего бизнеса. Такая же организация существует в Америке и называется «Small Business Administration», которая помогает именно малому и среднему бизнесу. Эта инициатива будет интересна, потому что она позволить формировать средний класс, который является долгосрочной опорой для развития экономики Украины.



Вторая инициатива. Президент Медведев заявил, что буквально две недели тому назад они инвестировали 10 миллиардов долларов в бонды МВФ. Одна из основных проблем – это долг государства перед коммерческими структурами. Государство объявило, что будет 5-летняя программа погашения долга. И вот предложение для России выкупить еще одну какую-то часть долговых обязательств. Тогда бизнес вздохнет, потому что у многих бизнесов 20%-ная прибыльная маржа. То есть они уходят или в тень, или в банкротство.



В заключение я подчеркну, что считаю важными и позитивными инициативы, которые были закреплены в недавних договоренностях между Россией и Украиной. Но на этом останавливаться нельзя. Потому что у Украины есть отличное геополитическое расположение, которое при правильном использовании может диверсифицировать все стратегические отрасли. Нужно обязательно находить новые рынки. Кроме азиатского рынка, есть еще арабский и китайский. На этих рынках нужно так же наращивать активность, как правительство Украины наращивает активность в сотрудничестве с Россией. Чем больше будет приток инвестиций, тем лучше для страны. Я – сторонник диверсификации с Европой и Азией, нахождения новых рынков. Кроме того, нужно продолжать наращивать активность с Россией, потому что это даст основу для диверсификации украинской экономики.