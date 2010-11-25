Мэр Дрогобыча считает свой город экономическим трупом

На сегодняшний день город Дрогобыч является экономическим трупом. Об этом заявил мэр города Алексей Радзиевский, пишет Интернет-газета «Майдан». По словам Радзиевского, лишь на декабрь месяц дефицит городского бюджета составляет 20 млн грн. «Основные причины - неумение правильно спрогнозировать тенденции в формировании бюджета. Мина замедленного действия была заложена еще в прошлом году при формировании бюджета на 2010 год», - заявил мэр Дрогобыча. При этом он заверил, что не допустит, чтобы работники бюджетной сферы - образования, здравоохранения, культуры остались без зарплаты. Напомним, 24 ноября Закарпатский областной совет на первой сессии нового созыва обратился в Кабинет Министров с просьбой выделить 10 млн грн до конца года для оплаты труда бюджетников.