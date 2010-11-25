Пресс-конференция в «Главреде»: Налоговый кодекс. Итоговый вариант

Завтра, 26 ноября, в 11.00 в пресс-центре медиа-холдинга «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Налоговый кодекс. Итоговый вариант». В пресс-конференции примут участие: - директор Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой, - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины Наталия Королевская, Также приглашен председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник. Адрес редакции: г. Киев, ул. Стретенская, 2/8. Аккредитация представителей СМИ на месте по редакционным удостоверениям. Справки по телефонам: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.