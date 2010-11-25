ЕББР даст Украине 450 млн евро на ремонт дорог

Европейский банк реконструкции и развития даст Украине 450 млн евро для финансирования реконструкции и модернизации дорог на подходах к Киеву. Об этом «Главреду» сообщили в Информационном центре «Украина-2012». Кроме того, ожидается, что помимо финансирования от ЕБРР, которое состоит из двух траншей, будет предоставлен кредит на аналогичную сумму от Европейского инвестиционного банка. «Подписанием этого важного для Украины проекта ЕБРР поддерживает развитие ключевой инфраструктуры в стране и регионе. Наш кредит также будет способствовать важным реформам в отрасли, которые определят ее надлежащее функционирование и конкурентоспособность в будущем», - подчеркнула директор отдела транспорта ЕБРР Сью Барретт. Напомним, ранее директор ЕБРР от Европейской комиссии Вассили Лелакис заявил, что у ЕБРР есть возможность инвестировать в Украину ежегодно миллиард долларов.