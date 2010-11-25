«Нафтогаз» рассчитывает получить ставку транзита газа на уровне 2,72 долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» прогнозирует средневзвешенную ставку транзита российского газа в 2011 году на уровне 2,72 долл. за тыс. куб. м на 100 км, сообщает УНИАН со ссылкой на свои источники в Кабмине. Кроме того, «Нафтогаз Украины» прогнозирует, что в 2011 году объем транзита газа в Европу будет на уровне 94,2 млрд куб. м. Напомним, в 2011 г. НАК «Нафтогаз Украины» планирует закупить у Российской Федерации 33,3 млрд куб. м природного газа по среднегодовой цене в 269 долл. за 1 тыс. куб. м.