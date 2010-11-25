МинЖКХ обещает сносить хрущевки «очень осторожно»

Программа, которая предусматривает снос хрущевок в Украину, будет проводиться очень осторожно. Об этом заявил Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Хиврич, сообщает пресс-служба Партии регионов «Мы сегодня этот вопрос отрабатываем, но очень и очень осторожно, так как износ и переселение связано с большими средствами. Для того, чтобы снести дом, надо построить и предоставить человеку новое жилье. Поэтому этот вопрос отрабатывается, но очень осторожно», - подчеркнул он. По мнению министра, хрущевки не являются самым проблемным жильем в Украине. «У нас кроме хрущевок есть еще 6% жилья, которое является аварийным. Это дома, построенные еще до войны - двухэтажные, трехэтажные каменные без фундамента ... Вы понимаете, в каком они сейчас состоянии. Поэтому хрущевки сегодня в лучшем состоянии, чем эти 6% аварийного жилья », - отметил министр. Всего, по словам Хиврича, в Украине осталось еще около 15% жилья, которое построено еще до начала Великой Отечественной войны.