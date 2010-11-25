Эксперт: Вероятность краха зоны евро равна нулю

Директор Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клаус Реглинг исключает возможность распада зоны евро. «Опасность равна нулю», - заявил он в интервью газете Bild, передает Немецкая волна. Глава Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клаус Реглинг уверен в том, что зона евро сохранится, несмотря на обострившийся кризис в отдельных странах. По его словам, ни одна из стран, входящих в еврозону, не откажется добровольно от общей валюты. Для более слабых партнеров это было бы экономическим самоубийством, как, впрочем, и для более сильных. Агентство Reuters обращает внимание на высказывания Реглинга об Ирландии, ситуацию в которой он охарактеризовал как «весьма серьезную». Крупные международные инвесторы не желают давать Ирландии денег, в которых она крайне нуждается. На практике это означает, что никто не хочет покупать государственные ценные бумаги. До сих пор только Ирландия обратилась за помощью. В фонде сосредоточено достаточно средств, чтобы оказать содействие всем нуждающимся. В результате такой поддержки столкнувшиеся с трудностями государства получат достаточно времени, чтобы привести в порядок свои финансы и экономику. Реглинг признал, что трудности испытывают не только страны, входящие в еврозону. Однако проблемы, с которыми они сталкиваются, носят сугубо индивидуальный характер. Иногда это - чрезмерно разросшийся банковский сектор, иногда - замедление экономического роста. Отвечая на вопрос, может ли опасная ситуация сложиться в таких странах, как Италия или Франция, глава Европейского фонда финансовой стабильности сказал: «Такую вероятность я исключаю в любом случае. Италия весьма успешно преодолела кризис, ее бюджет находится под контролем. А Франция, что касается доверия к ее кредитоспособности, занимает такие же прочные позиции, как и Германия».