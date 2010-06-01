Объединение «Газпрома» и НАК «Нефтегаза» противоречит законам экономики - эксперты

Со сменой власти в Украине активизировались отношения с Россией, в том числе оживилось экономическое сотрудничество. Достаточно плодотворным был последний визит президента Российской Федерации Медведева в Украину. Своими оценками экономического сотрудничества двух стран на нынешнем этапе, а также прогнозами о возможных последствиях этого сотрудничества для Украины поделились исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, руководитель корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко и директор экономического и бизнес-направления Центра прикладных политических исследований «Пента» Георгий Мамука Мачавариани.



«Украинская экономика должна играть на многих направлениях»



Украинская экспортоориентированная экономика должна играть на многих направлениях, в том числе на направлении Российской Федерации, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.



Он заметил, что украинской экономике присущи отрицательные черты, в частности, плохо развитая банковская система, недостаточный приток прямых зарубежных инвестиций, колоссальная зависимость от экспорта. «К тому же украинский экспорт плохо диверсифицирован – и товарно, и географически. Именно поэтому украинская экономика очень зависит от всего, что происходит на мировых рынках», - добавил Устенко.



По мнению эксперта, нынешняя «многовекторная политика» Украины разумная, поскольку она позволяет «поддерживать паритет между разными регионами, странами и потребителями экспортной продукции». При этом для Украины важны рынки СНГ и Российской Федерации, потому что около 30% нашего экспорта реализуется именно там, заметил Олег Устенко.



Кроме того, исполнительный директор Международного фонда Блейзера считает, что Украина будет искать возможности подписания соглашений о свободной торговле с Европой. «Вся логика процесса будет сводиться к тому, что эти соглашения должны быть подписаны как можно скорее. На то есть определенные интересы и мотивы и со стороны Украины, и со стороны Европейского союза», - отметил специалист.



Но также следует ожидать шагов Российской Федерации, связанных с идеей вступления Украины в Таможенный союз, «давно живущей в головах многих экспертов и политиков», уверен Олег Устенко. Однако вступление Украины в Таможенный союз не позволит ей заключать соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, отметил эксперт. Альтернативой, по его мнению, может быть только «подписание соглашений о свободной торговле с Европейским союзом и заключение такого же соглашения с Таможенным союзом, в который входят Россия, Беларусь и Казахстан.



«Сентиментальные» отношения Украины и России



Недавно подписанные российско-украинские соглашения содержат важные и позитивные инициативы для экономического развития Украины, убежден директор экономического и бизнес-направления Центра прикладных политических исследований «Пента» Георгий Мамука Мачавариани. «В таких условиях, когда есть потенциальный инвестор, в данном случае это Россия, появляется большой потенциал распространить торговлю и осуществить объявленные проекты», - заметил он.



Эксперт выделил три особенности экономического сотрудничества Украины с Россией. Первая – исторически неоднозначные отношения между странами. Вторая – излишняя политизация всех процессов. Третья – сентиментальность в отношениях.



«Я имею в виду сентиментальные ценности, которыми руководствуются главы обоих государств. Например, предложение российского премьер-министра Путина об объединении «Газпрома» и НАК «Нефтегаза» - всего лишь сентиментальное высказывание, ведь невозможно свести слона и кролика. И это невозможно, потому что противоречит законам экономики», - объяснил Георгий Мамука Мачавариани.



Говоря о перспективах экономического сотрудничества Украины с Россией, эксперт предложил два сценария развития событий.



Первый - неблагоприятный для Украины, заметил эксперт. Вероятность того, что он воплотится в жизнь, по его мнению, 30%. Этот сценарий предполагает, что «ситуация застолбится». «То есть Украина попадет в ситуацию, когда все остановится на этапе подписания договоренностей», - объяснил специалист.



Вероятность воплощения в жизнь второго сценария, по словам Георгия Мамуки Мачавариани, намного больше – 80%. Этот сценарий предполагает, что все экономические инициативы, закрепленные в договоренностях, хотя бы наполовину реализуются, что будет очень полезно для Украины. Эксперт объяснил позитив этого сценария: «Если хотя бы половина проектов будет воплощена в жизнь, то однозначно вырастет ВВП, сократится уровень дефицита бюджета, а соответственно исчезнет основной камень преткновения в отношениях с МВФ. Также увеличатся объемы торговли и транзитных оборотов, возрастет количество рабочих мест, вырастут доходы в бюджет, поднимется рейтинг Украины».



Подытоживая все выше сказанное, господин Георгий Мамука Мачавариани вторично отметил, что считает российско-украинские договоренности очень положительными для Украины. Тем не менее, он заметил, что у нашей страны выгодное геополитическое расположение, которое при разумном использовании может диверсифицировать рынки сбыта. «Существуют азиатский, арабский и китайский рынки. На них нужно также наращивать активность, как правительство Украины это делает с российским рынком», - заметил специалист.



Проблемы украинского экспорта



Ситуация на европейских рынках будет достаточно сложной и «турбулентной» до конца 2010 года, предостерегает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. При этом 30% украинского экспорта реализуется в Европейском союзе, заметил он. Проблемы экономики европейских стран автоматически вызывают проблемы с украинским экспортом, объяснил специалист.



Прежде всего эти опасности, по словам Олега Устенко, касаются нашего основного товара, который реализуется в Европейском союзе, - металлургической продукции. Украинские металлы там используются преимущественно для больших инфраструктурных проектов. Поэтому ухудшение экономической ситуации в странах Европейского союза, колоссальное урезание государственных затрат не дают возможности этим государствам расходовать средства на большие инфраструктурные проекты. И в результате страдает спрос на украинскую металлургическую продукцию, объяснил эксперт.



Ввиду этого, Олег Устенко отмечает необходимость поиска новых рынков сбыта. «Нынешняя украинская власть говорит о необходимости проведения экономических реформ. И это правильная позиция – пытаться осваивать альтернативные рынки, в том числе европейские», - отметил специалист.



Перспективные направления для украинского экспорта



По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, сегодня существуют два перспективных направления для украинского экспорта: Россия и СНГ, а также азиатские рынки. Эксперт считает, что эти регионы в ближайшее время будут достаточно интенсивно развиваться.



«Российская экономика в этом году покажет рост до 6-8%. Это неплохой показатель, который дает возможность Украине активно играть на этом направлении», отметил специалист.



Кроме того, экономист заметил, что Россия - крупнейший потребитель не только украинских металлов, но и продукции машиностроения, которая реализуется по большей части именно на рынке СНГ и России. «Продавать ее на рынках других стран довольно сложно из-за ее низкой конкурентоспособности и относительно устаревших технологий. Поэтому продажа этой продукции странам СНГ и России Украине очень выгодна», - отметил Олег Устенко.



Недавние договоренности, заключенные Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, эксперт называет «неплохими», поскольку «усиленно и интенсивно будет развиваться кооперация между странами, что хорошо, поскольку мы сможем там продавать свою продукцию».



Второй причиной положительной оценки недавних российско-украинских соглашений исполнительный директор Международного фонда Блейзера считает появление дополнительных возможностей получения прямых зарубежных инвестиций. По оценкам Фонда, приток прямых зарубежных инвестиций в 2010 году должен составить 4-6 миллиардов долларов, что, по мнению эксперта, не такая уж большая сумма. «Поэтому Украина крайне заинтересована в любой возможности получения средств со стороны Российской Федерации в виде прямых зарубежных инвестиций. Сначала эта сумма будет небольшой и составит всего полмиллиарда долларов», - заметил господин Устенко.



По его словам, размер прямых зарубежных инвестиций будет зависеть от того, насколько будет разблокирована программа приватизации. «Есть уверенность в том, что она будет разблокирована. Если это произойдет, то появятся дополнительные средства», - считает эксперт. В конце концов, это нужно для поддержания курсовой стабильности и улучшения экономической ситуации в Украине. «С этой точки зрения российское направление для Украины очень важно, и на этом направлении можно очень активно работать», - подытожил специалист.



Намерения за счет России модернизировать украинскую экономику не перспективны



Планировать, что интенсивное сотрудничество с Россией будет стимулировать внутреннее потребление и внутренний рынок, тщетно, считает руководитель корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко. «К величайшему сожалению, все попытки и намерения за счет России модернизировать украинскую экономику не перспективны», - отметил эксперт.



Также Константин Матвиенко заметил, что российский экспорт состоит преимущественно из энергоносителей, то есть «Россия зависима от энергоносителей». Зато Украина больше зависима от продукции производств – химии, металлов и сельского хозяйства. «В связи с этим можно говорить о том, что украинская экономика немножко более современна и адекватна тем требованиям, которые ставит перед нами мир, чем российская экономика», - считает специалист.



Кроме того, руководитель корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» отметил, что украинская экономика, которая нуждается в деньгах, останется на «периферии интересов» России. Потому что Россия будет вкладывать средства прежде всего в себя, что, по мнению специалиста, вполне логично. К тому же Константин Матвиенко заметил, что у России просто нет денег, чтобы инвестировать их в экономику Украины. «Если они появляются, то у россиян вполне достаточно своих инфраструктурных проектов, своих проблем (вспомните хотя бы мосты через Волгу и Дон, которые просто начинают разрушаться)», - отметил эксперт.



Также господин Матвиенко прокомментировал несколько недавних российско-украинских договоренностей.



Во-первых, он отметил, что существовала надежда на то, что с подписанием газо-флотских договоренностей в Харькове Россия прекратит строительство Южного потока. Однако этого не произошло, и Россия продолжает строить в обход Украины два транзитных потока. «Для нас это очень серьезный сигнал, что на самом деле о равноправном и перспективном сотрудничестве в этом направлении говорить не приходится », - подытожил эксперт.



Во-вторых, господин Матвиенко сомневается, что глобальная навигационная спутниковая система «ГЛОНАСС» не может быть «предметом действительно активного сотрудничества России с Украиной». Он объяснил это тем, что эта система не находит своего распространения даже в России. «Но если в России они нашли для себя аж 180 тысяч пользователей за счет административных решений по чиновникам, то в Украине наиболее конкурентной является GPS», - заметил руководитель корпорации стратегического консалтинга «Гардарика».