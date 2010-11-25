Янукович подписал изменения к закону о банкротстве

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в статью 43 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом». Текст документа обнародован на сайте главы государства. Законом предусмотрено внесение в перечень особо опасных предприятий, прекращение деятельности которых нуждается в проведении специальных мероприятий, предприятий, использующих в своей деятельности ядерную энергию. Также законом предусматривается возмещение расходов на мероприятия по безопасному завершению деятельности, связанной с использованием ядерной энергии; предоставление информации органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности относительно открытия дела о банкротстве предприятий, которые в своей деятельности используют ядерную энергию; признание органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности участником производства по делу о банкротстве относительно предприятий, использующих в своей деятельности ядерную энергию. Верховная Рада Украины приняла этот закон 4 ноября 2010 года.