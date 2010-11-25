Турция передала Грузии военную помощь на $1,5 млн

Власти Турции направили в четверг в Грузию военную помощь материально-технического плана на 1,5 млн долларов. Об этом сообщает Взгляд. В частности, Грузия получила восемь автомобилей, а также иное техническое оснащение. Посол Турции в Грузии Левант Бурхан заявил, что страны успешно сотрудничают в военной сфере, в частности, по направлениям логистики и образования. Турция активно помогает грузинской армии с момента обретения Грузией независимости. В частности, Турция помогала Грузии оборудовать по стандартам НАТО военный аэродром в Марнеули. Ранее Турция передавала автомобили, полевые кухни и иное оборудование Коджорской бригаде спецназа грузинской армии.