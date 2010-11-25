Пеню за неоплату комунуслуг увеличивают в 10 раз

Депутаты предлагают увеличить размер пени за неуплату коммунальных услуг в 10 раз по сравнению с нормами 1996 года — до 0,1% суммы задолженности в день. Такое предложение внесено в проект Жилищного кодекса, подготовленного ко второму чтению, передает «Зеркало недели» . Примечательно, что авторами кодекса являются народные депутаты всех основных политических сил. Больше всего в работе над документом участвовали две противоположные силы — Партия регионов и «Батькивщина». В частности, среди авторов два «регионала»: Владимир Рыбак и Игорь Лысов. Еще два бывших члена Партии Регионов — нынешний глава КГГА Александр Попов и министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба. Среди авторов кодекса также три «бютовца»: Юрий Сербин, Борис Пудов и Юрий Одарченко. Арнольд Радовец, также числящийся в соавторах документа, вышел из фракции БЮТ и является сегодня внефракционным депутатом. Кроме того, свою руку к документу приложили депутат от Народной партии Валерий Баранов и народный избранник от НУ-НС Зиновий Шкутяк. Ранее министр по вопросам ЖКХ Юрий Хиврич заявил о том, что пеню по существующим долгам начислять не планируется. Напомним, что до 1996 года пеня начислялась в размере 0,01% за 1 день просрочки, но не более, чем сама задолженность.